Билл Гейтс назвал новые угрозы для человечества: похуже коронавируса

Основатель Microsoft уверен, что изменения климата приведут к повышению смертности на планете.

"Ежегодно число жертв этой проблемы может быть выше, чем то, с которым мы имеем дело сейчас во время пандемии", - сказал Билл Гейтс.

Его слова подтверждают ученые – в ВОЗ уже делают неутешительные прогнозы по поводу изменения климата и воздействии этих изменений на жителей планеты.

"Изменение климата уже оказывает серьезное воздействие на жизнь и здоровье людей. Оно угрожает базовым составляющим здоровья, в которых мы все нуждаемся, таким как чистый воздух, безопасная питьевая вода, питательные пищевые продукты и безопасное жилище, и может свести на нет десятилетия прогресса в области глобального здравоохранения. Мы больше не можем медлить с принятием мер", - сказал генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус.

В ВОЗ отмечают, что загрязнение воздуха становится причиной смерти 7 миллионов человек ежегодно во всем мире. Также чаще люди стали получать тепловые удары, погибать из-за экстремальных погодных явлений, получать больше травм. А новые инфекционные заболевания все чаще.

Но самой главной угрозой человечества Билл Гейтс считает биотерроризм. Он объяснил, что в данном случае речь идет о респираторном вирусе. Люди будут им заражаться, но не будут знать об этом и при этом будут распространять вирус в общественных местах.

"И шанс этого, а также цена, которую мы заплатим, будут значительны выше, чем при естественной вспышке заболевания, как сейчас", - отмечает Гейтс.

Билл Гейтс назвал две новые угрозы человечеству