Білик емоційно висловилася про загибель хореографа Смецького: "Назавжди у моєму серці"

Співачка Ірина Білик висловилася про хореографа Антона Смецького, який загинув на фронті. Артистка працювала з ним та підтримувала чоловіка, коли він втратив на війні ногу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Білик в Instagram.
Білик розмістила чорно-біле фото. На ньому вона позує разом з хореографом. Співачка, як зазначав Смецький, була єдиною серед всіх, з ким він працював, хто підтримував його після поранення.
"Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок", - написала Білик.
Білик щемливо висловилася про Смецького (скріншот)
Співачка не приховує, що їй дуже сумно. Вона звернулася до хореографа та зазначила, що завжди про нього пам'ятатиме.
"Лети, прекрасна Душа! Всі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці. Місяць тому у палаці "Україна" люди аплодували тобі, стоячи. Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!" - додала артистка.
У коментарях юзери співчувають Білик та родині хореографа. Також користувачі пишуть:
Хореограф Смецький (фото: facebook.com/Anton.Smeckoj)
Смецький, який повернувся на фронт після втрати ноги, загинув під час виконання бойового завдання. У хореографа залишилися донька та дружина.
Він пішов на фронт на початку повномасштабної війни РФ проти України. А після поранення та протезування зазначав, що не хоче залишатися в тилу, бо там відчував себе "чужим".
Нагадаємо, восени ми розповідали, що хореограф вийшов на сцену на милицях та довів Білик до сліз.
Окрім цього, раніше стало відомо, що в Естонії помер український письменник і журналіст Олег Гончаренко.