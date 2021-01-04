Били женщину и маленького щенка: в Виннице таксист устроил разборки с пассажирами из-за собаки

В Виннице водитель такси набросился с кулаками на пассажира из-за того, что тот решил взять в поездку двухмесячного щенка таксы. Досталось также и жене пассажира, и под раздачу попал сам щенок.

Как рассказали в сюжете ТСН, инцидент произошел поздно ночью. Супружеская пара вызвала такси, чтобы добраться из гостей домой, и забыла указать, что с ними будет домашнее животное. Водитель вместо того, чтобы отказаться от поездки, набросился на клиентов с кулаками. Пострадал мужчина, его супруга Светлана и двухмесячный щенок таксы по имени Бакс.

Светлана отметила, что водитель сначала подтвердил поездку, а потом начал хамить. Пассажиры пытались вызвать полицию, но таксист в ответ позвал своих товарищей.

"На аварийках, на мигалках, все слетелись. Мужчина вышел, его массово начали бить, я увидела, что он на коленях в луже крови", - рассказала потерпевшая.

Она попыталась встать на защиту мужа, но и ей досталось от разъяренных мужчин. Они начали наносить и ей удары, и маленькому щенку.

"Я хотел выйти и объяснить более адекватным таксистам, в чем дело и за долю секунды начинают меня бить. Слышал, как собака пищит, женщина кричит, все полностью было в крови", - добавил потерпевший.

У Ивана сломан нос, у его жены – сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма и множественные ушибы тела.

Водитель через три дня тоже пошел в больницу и у полиции, которая открыла несколько уголовных производств, оказалось трое потерпевших.

"Проводятся следственные действия, один из них объясняет, что его избили, другой — что они просто друг друга дергали и упали вместе и от этого нанесли телесные повреждения", - сообщил руководитель Винницкого отдела полиции Виталий Курчик.

Пострадавший Иван считает, что следствие затягивают намеренно, так как жена таксиста работает в полиции и он сам видел, что таксист передал трубку следователям на месте происшествия.

В полиции отрицают затягивание расследования, а в службе такси от водителя просто открестились. Сказали, что он зарегистрировался в мобильном приложении и они за него не несут ответственности. А пассажирам рекомендуют внимательно изучать пометки о животных.

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