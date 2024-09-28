"Білі вечірки", насилля, наркотики: що відомо про скандал з репером Diddy, якого затримали

Гучний скандал із Шоном Комбзом

У березні Федеральні агенти провели обшук у будинках репера після того, як його колишня дівчина, Кассі Вентура, подала на нього позов. Вона розповіла про домашнє насильство та надала відповідні відеодокази. Після цього ще дві жінки висунули подібні звинувачення. В одній із них згадувалося, що артист може бути причетний до секс-торгівлі.

ЗМІ повідомляли, що Diddy намагався вийти під заставу, проте йому було відмовлено. Серед звинувачень значаться: сексуальна експлуатація, рекет, сутенерство, зґвалтування, створення злочинної мережі та торгівля людьми. Репера звинувачують у тому, що він примушував своїх жертв до інтимних стосунків і записував все це на відео, аби потім змусити їх мовчати.

Репер опинився в центрі скандалу (Фото: facebook.com/Diddy)

"Білі вечірки" та зірки, які їх відвідували

У кінці 90-х Шон Комбз організовував так звані "білі вечірки", де всі гості мали бути в білому. Офіційна частина події була доступна для преси, але після того, як Diddy оголошував, що "дітям час спати", починалася неофіційна частина заходу, яка перетворювалася на сексуальні оргії. На це вказують численні фото та відеоматеріали еротичного характеру.

У списку знаменитостей, які нібито відвідували такі вечірки, фігурують імена Вілла Сміта, Періс Гілтон, Мераї Кері, Каньє Веста, Кари Делевінь, Снуп Дога, Джей Ло, Бейонсе, Опри Вінфрі та Леонардо Ді Капріо.

кадр з вечірки (скриншот)

Обшуки та докази

Під час обшуків у будинках репера було знайдено зброю, заборонені речовини, а також тисячі пляшок лубрикантів та дитячої олії.

Більше 20 років тому Комбз робив заяви про те, що жінкам потрібні "замки на дверях". Є інформація, хоч і непідтверджена, що охоронці артиста залякували жертв і свідків, аби він міг продовжувати свою діяльність.

Також він знімав секс-оргії на відео, щоб присутні не могли розповісти про те, що відбувалося на "білих вечірках". Також репер нібито тримав цілий штат секс-працівників для таких заходів, під час яких відбувалися зґвалтування, включно з неповнолітніми.

Зірки, які були присутні на цих вечірках, тепер мають давати свідчення.

Нещодавно стало відомо і те, що тут були молоді дівчата, які, за словами інсайдерів, працювали повіями.

"Постійні гості були одягнені в дороге взуття від Jimmy Choo, сукні Alaia або Gucci, і подібні речі. Але ці дівчата були лише в купальниках та дешевому взутті. Для мене було очевидно, що це повії, і далеко не висококласні, які працювали в готелі Беверлі-Гіллз. Вони були надто юні - деяким було близько 15 років. Я не можу сказати точно про їх вік, оскільки всі були з макіяжем", - заявляв інсайдер.

А ще один з інсайдерів зазначив, що на вечірках був настільки густий дим, що він міг одурманити навіть тих, хто залишався тверезим.

кадр з вечірки (скриншот)

Інші деталі

Колишня дружина музиканта, Кім Портер, заявляла, що її чоловік - бісексуал, і учасниками сексуальних оргій часто були молоді хлопці, зокрема ті, кого він підписував на свій лейбл.

Наприклад, 13-річний Ашер понад рік жив у будинку репера і брав участь у "білих вечірках". Іншим його підопічним був Джастін Бібер, якому на той момент було лише 15 років.

У 2020 році Бібер заявляв, що хоче захистити Біллі Айліш від "негативу у шоу-бізнесі", і шанувальники сприйняли ці слова як натяк на його непрості взаємини з Diddy, які могли мати жорстокий і насильницький характер.

Крім того, деякі знаменитості, такі як Емінем, натякали на злочинну діяльність Diddy у своїх піснях, а також на його причетність до вбивства Тупака Шакура.

кадр з вечірки (скриншот)

Що зі справою зараз

На даний момент розслідування цієї справи триває, і фахівцям доведеться багато потрудитися, щоб з'ясувати всі обставини та довести, що опублікована інформація справді є достовірною.

Якщо звинувачення підтвердяться, Diddy може загрожувати довічне ув'язнення. Адвокат артиста продовжує заперечувати всі висунуті проти нього звинувачення.