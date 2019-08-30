Били руками и ногами: в Чернигове зверски напали на журналиста

В Чернигове неизвестные напали и жестоко избили журналиста Игоря Стаха. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото с места ЧП.

Инцидент произошел 29 августа, недалеко от дома Стаха, вблизи железнодорожного вокзала. В шесть часов вечера Игорь вышел на прогулку, отошел от дома на триста метров и на него напали. Его били руками и ногами.

Фото: Игоря Стаха побили неизвестные (Игорь Стах/Facebook)

По словам журналиста, его подкараулили. Нападающие скрылись с места преступления на автомобиле с номером FNS979. В своих следующих постах Игорь сообщил, что написал четыре заявления в полицию.

У журналиста сотрясение мозга, зашитый подбородок, гематома на голове.

Отмечается, что Игорь Стах в своих статьях не боялся писать о коррупции и чиновниках при власти. Также он вел расследования о недобросовестных представителях власти.

В соцсетях представители СМИ отмечают, что нападение заказное и связано с профессиональной деятельностью журналиста.

Как мы ранее писали, в Харьковской области журналисты телеканала 112 подверглись нападению во время съемки сюжета о незаконной вырубке леса. Один из пострадавших журналистов смог выйти в прямой эфир и рассказал все детали инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве молодому парню перерезали горло и выбросили из машины.