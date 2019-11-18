Били до потери сознания: в Киеве компания напала на охранника

В Киеве компания молодых людей, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, набросилась на охранника супермаркета и сильно его избила. Детали инцидента рассказали в пресс-службе Национальной полиции столицы.

Нападение произошло в помещении супермаркета, который находится на улице Ярославской. Пострадавший находился на своем рабочем месте – он работает в этом супермаркете охранником.

К нему начала приставать компания подвыпивших молодых людей, среди которых также была девушка. Один из парней ударил охранника по лицу, а после этого остальная часть компании также начала наносить удары. Они били мужчину до тех пор, пока он не потерял сознание и упал на пол.

На данный момент пострадавший находится в больнице, в отделении реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

В Киеве группа молодых людей зверски избила охранника супермаркета

Благодаря камерам видеонаблюдения, всех злоумышленников быстро нашли и задержали. Им объявлено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Суд выбрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина молодых людей будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.