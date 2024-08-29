"Били мене". Зірка серіалу "Слуга народу" шокував, як над ним знущались у поліції

Зі слів Арзуманяна, зараз він шанобливо ставиться до української поліції, проте у минулому його думка була іншою через один неприємний інцидент.

Коміка викликали на допит у справі одного з його знайомих, якого розшукували правоохоронні органи. Арам зізнався, що у відділенні він зіштовхнувся з фізичним і психологічним насильством.

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

"Допитували і тими, я не знаю, НКВД-шними методами. Били мене. Всяке бувало. ... Я молодий хлопець, а вони починають тебе і психологічно тиснути, і фізично тиснути. Таке спілкування було. У мене було навіть таке, я знову повторюся, я був молодим гарячим хлопцем, і хуліганили ми, і опера, друга мого шукали. Вони кажуть, зайдіть поговоримо", - пригадав актор.

"Я молодий хлопець, нічого не розумію, я зайшов, я тільки поріг переступаю, абсолютно людина змінюється. Мені відразу подача в спину. Ми ж типу говорити прийшли, а з'ясувалося, що мене тут бити будуть. Давай розповідай, де він, що він? Я кажу, почекай, будемо говорити, або... І відразу подача. У живіт били", - додав він.

Арам також розповів, що в дорослому віці зустрівся з одним із тих, хто колись застосував до нього силу. Під час розмови поліцейський вибачився перед ним.