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Біла смерть: фітнес-тренер розвіяв міф про шкоду цукру

Цукор міститься у багатьох овочах і фруктах (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

З дитинства нам кажуть, що цукор - це біла смерть. Його кількість у раціоні треба суворо обмежувати, якщо не прибрати взагалі.

Проте насправді цукор міститься не лише в солодощах і напоях, і може бути досить корисним.

Фітнес-тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці у Facebook дав чітку відповідь про шкоду та користь цукру.

Насамперед фахівець пропонує розглянути, що таке справді здорове харчування та чи є там місце цукру.

Здорове харчування - це харчування, при якому людина отримує всі необхідні речовини в достатній кількості, а саме білки, жири, вуглеводи, клітковина, вітаміни, мінерали та вода. Це збалансоване, а не надмірне поєднання.

"Пісне куряче філе, прикрашене листям салату, правильні десерти на основі вівсяного борошна, сухофруктів та меду, насіння чіа в склянці води - це не здорове харчування. Це маячня, якою забивають голову ті, що нічого не розуміють в нутриціології", - пише експерт.

Застарілі принципи харчування називають цукор білою смертю (фото: Freepik)

До чого тут цукор?

Цукор - це сахароза, глюкоза та фруктоза. Це не отрута, а навпаки наша енергія, оскільки із фруктози виробляється глюкоза. Сам собою цукор не може бути шкідливим.

До того ж цукор - це перш за все вуглевод. Тобто його варто враховувати у вибудові раціону.

"Якщо твій раціон ґрунтується на злакових, бобових, овочах, фруктах, м'ясі, рибі, яйцях, молочних продуктах, горіхах та насінні, і з цими продуктами ти отримуєш всі необхідні речовини, можеш сміливо закрити денну норму по вуглеводах хоч десятьма чайними ложками білосніжного цукру", - пояснює спеціаліст.

Тому якщо у вас збалансований раціон з урахуванням усіх потреб і норм, цукор не є шкідливим. Звісно, якщо він не слугує вам сніданком, обідом і вечерею.

Навпаки з'їсти кремове тістечко або плитку шоколаду з чашкою ароматної кави буде дуже приємно та навіть корисно, адже це гормон задоволення.

Тому не відмовляйте собі в улюблених смаколиках. Просто дбайте про своє харчування, а солодким заповнюйте необхідні пробіли.

Раніше ми розповіли, які популярні напої підвищують цукор у крові людини.

А ще поділилися рецептом яблучного пирога із мінімальним вмістом цукру. Вам точно сподобається!

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Здорове харчування