Била ременем і шлангом: Слава Дьомін розповів про жахливі знущання матері

"У нас складні стосунки вже 25 років. Вперше пішов з дому у 13 років. Але мене швидко повернули. Мама працювала в управлінні внутрішніх справ і в дитинстві я її боявся. Били мене за все. І навіть для профілактики. Вузьким ремінцем, шлангом від пральної машини тощо. Били до ран і крові. Одного разу мене відправили виносити сміття, а додому не пустили. Для профілактики", - пише ведучий.

Він припустив, що мама таким чином могла виявляти кохання і думала, що силою можна заробити повагу. Але син її за все це не шанував, а боявся. І боявся доти, доки не став самостійним. Зараз йому 38 років і його мати аб'юзер досі.

Фото: Слава Дьомін у дитинстві (facebook.com/slavademin)

Дьомін зазначив, що батьки, які б'ють дітей – слабаки. Тому що лише слабаки можуть підняти руку на того, хто не може дати здачу. Його також дивують батьки, які в чомусь звинувачують своїх дітей.

"Як ви їх виховали, так вони себе і поводять. Дитина - білий лист, на якому батьки малюють картину. Не може бути лист винен, якщо художник ляпнув не тією фарбою. Я завжди говорю про те, що коли дитина робить щось не так, проаналізуйте свої дії", – додав ведучий.

Слава Дьомін зізнався, що з мамою було кілька спроб налагодити стосунки та розпочати все з чистого аркуша. Але знову починалися моралі, звинувачення тощо. Зараз вона вирішила "отримати" кохання сина ще більшою силою та шантажем - подала до суду на отримання аліментів.

"Абсурд? Так. Але це справа адвокатів. Мама у мене залишилася тільки біологічна. Душевної мами у мене немає. І ми не йтимемо одним шляхом", - пише він.

Фото: Слава Дьомін (facebook.com/slavademin)

Ведучий додав, що батьки завжди мають шанс налагодити стосунки зі своєю дитиною, незалежно від віку.

"Ваш син чи дочка вас люблять. Не вбивайте власноруч це кохання. Будьте найкращим другом. Немає поганих дітей. Є погані батьки", - резюмував Дьомін.