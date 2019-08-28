Била палкой и сажала на цепь: жуткие подробности издевательств над детьми в Днепре

В Днепре мать издевалась над собственными детьми и во время проверки неблагополучной семьи сотрудниками ювенальной превенции был обнаружен 8-летний мальчик, которого женщина приковала цепью к дивану, завязала глаза и обмотала скотчем.

Всех четверых детей из семьи изъяли, а на женщину завели уголовные дела сразу по трем статьям. Ей в качестве меры пресечения выбрали домашний арест в период с 21:00 до 6:00 часов.

Пострадавших детей, 4, 6, 8 и 13 лет, отправили с центр социально-психологической реабилитации. На данный момент они беседуют с психологами. Выяснилось, что 56-летняя жительница Днепра издевалась над всеми своими детьми.

Фото: Национальная полиция

"Было и физическое насилие, и психологическое. Кричала, матом посылала, часто наказывала. Была у нее палка, которой она била детей по спине, всем частям тела", - сообщила психолог центра социально-психологической реабилитации Мария Атрошкина.

Старашая дочка, 13-летняя Мирослава, рассказала, что мама часто оставляла младших детей на нее и жестоко наказывала их за непослушание.

"Как говорит Мирослава, она с ними не справлялась, жаловалась маме, а та приходила и наказывала их. Либо садила на цепь, либо била", - добавила психолог.

Фото: Национальная полиция

Она отметила, что все дети в разной степени отстают в развитии, пострадавший 8-летний Станислав практически не разговаривает. Все дети, по словам психолога, дружны между собой и возвращаться под опеку 56-летней женщины не желают.

"Благодаря работе с педагогами и психологами, с каждым днем дети все чаще улыбаются и находятся в хорошем настроении", - добавили в пресс-службе полиции.

Видео: Национальная полиция

Как сообщает издание "КП в Украине", 56-летняя Анна Житник – педагог. Она работает в школе. Она лично прокомментировала ситуацию с детьми, которые на самом деле не родные, а приемные. Женщина утверждает, что не приковывала детей цепями и не била. Единственная цепь, которая была в их доме – это цепь для собаки, которую подарили старшей девочке Мирославе, но потом отдали в добрые руки, так как пес портил мебель и хулиганил.

"Я была на работе, когда мне позвонили и попросили немедленно явиться домой. Дверь в комнату была нараспашку, внутри ходили незнакомые люди, что-то фотографировали, записывали. На диване сидела испуганная Мира, она не могла и слова вымолвить. Станислава кормили борщом, которого есть ему категорически нельзя из-за сильного диатеза. Мне начали показывать цепь, кричать, что не ожидали от меня такого, обвинять в издевательствах над ребенком. Показывали какие-то фотографии. Не успела я опомниться, как детей увезли. Куда - я до сих пор не знаю. Попутно, как потом оказалось, забрали из детского сада и двоих младших. За мной пришли через день - провели в комнате обыск, надели наручники и повезли в райотдел", - рассказала Анна Житник.

Она сообщила, что детей из детского дома решила взять по зову сердца, когда заболел ее собственный ребенок. Когда он выздоровел, она пошла оформлять опеку и сначала хотела взять только Станислава, но выяснилось, что у него есть еще брат и сестра.

Анна Житник (фото: КП в Украине)

Анне Житник сказали, что разлучать малышей нельзя и пообещали двухкомнатную квартиру. Однако позже у квартиры появился другой владелец и ей вместе с детьми пришлось съехать в общежитие.

"Понимаете, я ведь детей здоровых брала. В документах так было сказано. Но оказалось, что у всех троих детей психические расстройства и еще много сопутствующих проблем. Стасика психиатр вообще признал недееспособным. Я в службу по делам обратилась, сказала, что не могу воспитывать больных детей, не справляюсь, да и квалификации нужной нет. Попросила детей забрать, определить в специализированные заведения под надзор специалистов. Но мне отказали. Какие только я пороги не обивала. Да еще и пригрозили лишить родительских прав на старшую Мирочку", - попыталась оправдаться женщина.

Она добавила, что приковать Станислава могла ее старшая дочка Мирослава. Ранее она проделывала такое ради шутки.

"Дочка всегда ко мне очень хорошо относилась. На перемене часто подбегает, обнимает. Она никогда ни в чем не нуждалась. Но следователям почему-то начала говорить, что дома я ее бью, обижаю, других детей тоже", - добавила Житник.

Напомним, ранее мы писали о том, что женщине, которая приковала на цепь собственного сына, избрали меру пресечения.

А также мы писали о том, что под Хмельницким родной отец облил дочь кислотой – жуткие подробности трагедии.