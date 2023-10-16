"Била і закривала рот рукою". Батьки розповіли нові деталі про насилля над донькою у садочку

Коли і як познущались над дитиною

Інцидент трапився 11 жовтня зранку у державному садочку № 513. Дитина з вересня туди ходить у ясельну групу. Батьки звинувачують вихователя Нікітіну Світлану Федорівну у побоях їхньої доньки.

"Я відвезла дитину у садок без ушкоджень. Уже о 10 ранку вихователька мені передзвонила, що вона випадково подряпала дитину нігтем. Але зараз все добре, бо рани замазали зеленкою. О 15-ій годині чоловік забрав дитину. Вихователі наділи доньці іншу кофтинку із високою шиєю і він нічого не побачив", - пояснює Анастасія.

Вже вдома дитина почала розповідати, як її била вихователька, закривала рот руками та казала не кричати.

"Донька каже, це "ми з Федорівною дралися". Я оглянула шию і там були не подряпини, а гематоми. Ми звернулися на 102, але нам сказали їхати в поліцію. Напевно відразу вони передали цей виклик у садочок, бо нам почали наярювати дзвінками. Дитина дуже боялася кудись їхати, билася в істериці, бо думала, що ми її веземо у садок. Просилася цього не робити", - говорить жінка.

Що показала експертиза

"У поліції ми написали заяву, але нам відмовили надавати направлення на судмедекспертизу через недостатню кількість доказів, але ми наполягли. В четвер зранку ми таки її зробили. Після поліції до нас приїхала лікар і вона зафіксувала, що це гематома шийного відділу", - додає Настека.

У лікарні написали діагноз - садно та подряпина шийного відділу, стан важкості середній. Дали направлення до невролога і психолога.

"Невролог нам виписав ліки і вказав, що у дитини гострий невроз після стресу. Призначив домашнє лікування протягом 3 тижнів. Завтра ми їдемо до психолога. Дитина відмовляється вдягатись, виходити на вулицю, вона боїться, коли настає вечір, бо питає, чи зранку відведу в садочок і починає плакати через це. Вночі хниче, погано спить", - говорить жінка.

Дитині призначили домашнє лікування протягом 3 місяців (фото: надала Анастасія Настека)

Дитині діагностували поверхневі травми шиї та садна (фото: надала Анастасія Настека)

Поліція відмовляється реєструвати даний випадок

Сім'я подала скаргу у суд за бездіяльність поліції, бо вони відмовляються реєструвати їхній випадок.

"Чому так - не пояснюють. Вони з нами не спілкуються, бо в них то обід, то виправдовуються тим, що дали направлення на судмедекспертизу. Ніби через недостатню кількість доказів не можуть випадок зареєструвати. Коли ми приїхали в поліцію, то ювенальний поліцейський мав зайнятись нами, але до нас він не вийшов. Потім нам передзвонили, але далі ніяких рухів нема. Поліція не займається і навіть не хоче вносити справу у реєстр", - обурюється Настека.

Зазначимо, що наша редакція звернулася у Голосіївське управління поліції за коментарем, але черговий відмовився надавати будь-яку інформацію у телефонному режимі. Зараз ми очікуємо відповіді на письмовий запит щодо цієї ситуації.

Також родина найняла адвоката, аби направити скаргу до суду. Він уже також написав скаргу в Департамент освіти і райадміністрацію Голосіївського району.

"Адвокат каже, що складно буде щось доказати, бо у садку нема камер. Буде слово вихователя проти слова дитини. Можна й далі писати скарги, щоб вони створили комісію і розбиралися. Але треба спершу, щоб нас визнали потерпілими", - говорить Анастасія.

Після розголошення ситуації батьки інших діток почали писати жінці, що шоковані цією ситуацією.

"У цієї виховательки сильний голос і дітям видається, що вона кричить. Ми розуміємо, що це вже професійна травма, бо вона там 20 років працює і саме так розмовляє. Інші батьки побоїв не помічали на своїх дітях, але це ясельна група і вони ще не розмовляють. А моя просто найстарша і може говорити уже реченнями", - додає Настека.

Що каже керівництво садка

Освітній дошкільний заклад № 513 підтвердив, що у них працює Нікітіна Світлана Федорівна, але жодних коментарів щодо інциденту вони не надали.

"У телефонному режимі я коментувати нічого не буду, поки жодної інформації надати не можу", - відповіла директор закладу Капустян Людмила Михайлівна.

Також зазначимо, що це не перший інцидент із заявами батьків щодо насилля вихователів у цьому садочку. На форумі із відгуками пишуть, що тут були випадки побиття дітей, а одній дівчинці навіть зламали руку.

Разом із цим серед відгуків є й позитивні, у яких батьки пишуть, що задоволені цим закладом.

Це не перший випадок насилля над дитиною у цьому садочку (скриншот)