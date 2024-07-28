"Біль залишається назавжди". Екс-дружина Павліка розповіла, як переживає смерть сина

Колишня дружина співака Віктора Павліка, танцівниця Лариса Созаєва, зізналася, як переживає смерть єдиного сина Павла, життя якого у 2020-му році забрала страшна хвороба.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артистки для OBOZ.UA.

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Зі слів Созаєвої, пережити втрату неможливо, і цей біль залишається назавжди.

"Але, знаєте, наприклад, наш мозок складається з таких собі папок – складаємо туди щасливі миті, трагічні моменти. Так от папку з Пашею я заховала дуже глибоко. Та коли говорю про нього з людьми, то, звичайно, усміхаюся, бо для мене це - Світло...", - сказала танцівниця.

У період боротьби її сина за життя, каже Лариса, вона намагалась бути сильною і не показувати Павлу, що відчуває насправді.

Лариса Созаєва і Віктор Павлік з сином (фото: facebook.com/lora.sozaeva)

"Коли ти любиш дитину, чи хто б це не був - чоловік, брат, сестра, - ти маєш бути сильним. Ти - акумулятор, від тебе заряжаються. Якщо ти розпустиш нюні, він це відчуватиме, йому буде гірше в багато разів", - зазначила артистка.

"Коли мені повідомили, що надії немає, ми поговорили з завідувачем госпіса. Він порадив їхати додому, бо краще, мовляв, коли людина помиратиме в рідних стінах", - додала вона.

Созаєва говорить, що намагалася якомога довше підтримувати стан рідної людини. Навіть лікарі, які навідувались до них додому і бачили Пашу, казали, що “не бачить тут хвору людину, яка вмирає".

"Тобто я підтримувала його стан, веселила, жартувала, звичайно, коли йому було боляче, то обіймала. Але людині треба давати шанс гідно йти. І це може зробити тільки любляча людина, яка поруч", - сказала танцівниця.

Син Лариси Созаєвої і Віктора Павліка (фото: facebook.com/lora.sozaeva)

А ось плакати при хлопцеві вона собі ніколи не дозволяла.

"Я виходила з дому і тоді вила, кричала... А коли він бачив мене, то це була любляча мама, яка підтримує його в такому стані. Це життя. Ми народжуємося, помираємо, ми це знаємо. Іншого шляху життя немає, тобто людина народжується, щоб померт"», - поділилася думками екс-дружина Павліка.

Зазначимо, сина Лариси Созаєвої і Віктора Павліка Павла не стало майже чотири роки тому. Життя 21-річного хлопця 7 серпня 2020 року забрала страшна хвороба - рак хребта.