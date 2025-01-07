Біль у щелепі або спині може свідчити про стан, який не можна ігнорувати

Хвороби серця більше не властиві людям похилого віку. Варто знати про небезпечні симптоми, які можуть виникати навіть у 30 років.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
оєднання сидячої роботи, неправильного харчування, підвищеного рівня стресу та недостатнього сну є частими причинами проблем з серцем.
Якщо не вчасно розпізнати та не усунути ці симптоми, це може призвести до жахливих наслідків, включаючи серцеві напади, інсульти або хронічну серцеву недостатність.
Раніше ми повідомляли про 8 вправ, які корисні для серця та судин.
Також ми писали, чи потрібно йти до кардіолога, якщо нічого не болить.