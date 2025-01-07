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Біль у щелепі або спині може свідчити про стан, який не можна ігнорувати

Які симптоми вказують на проблеми з серцем (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хвороби серця більше не властиві людям похилого віку. Варто знати про небезпечні симптоми, які можуть виникати навіть у 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Які симптоми мають насторожити

оєднання сидячої роботи, неправильного харчування, підвищеного рівня стресу та недостатнього сну є частими причинами проблем з серцем.

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Якщо не вчасно розпізнати та не усунути ці симптоми, це може призвести до жахливих наслідків, включаючи серцеві напади, інсульти або хронічну серцеву недостатність.

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