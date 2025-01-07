Біль у щелепі або спині може свідчити про стан, який не можна ігнорувати
Хвороби серця більше не властиві людям похилого віку. Варто знати про небезпечні симптоми, які можуть виникати навіть у 30 років.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Які симптоми мають насторожити
Кардіолог Соня Бабу-Нараян розповіла, що поєднання сидячої роботи, неправильного харчування, підвищеного рівня стресу та недостатнього сну є частими причинами проблем з серцем.
У звіті Британського кардіологічного фонду показано, що 1 з 5 дорослих у віці до 40 років має недіагностовану гіпертензію (високий кров’яний тиск), яка є основним провісником хвороб серця. Крім того, понад 40% дорослих у цій віковій групі ведуть малорухливий спосіб життя.
Симптоми хвороби серця легко не помітити, оскільки вони часто нагадують повсякденні хвороби. Ось на що слід звернути увагу:
- раптова та часта втома - постійне відчуття втоми навіть після спокійного сну може вказувати на те, що серце намагається ефективно перекачувати кров
- задишка - якщо такі прості дії, як підйом по сходах, призводять до задишки, це може свідчити про основну проблему з серцем
- постійний розлад травлення або печія - хронічний дискомфорт у верхній частині живота може бути попереджувальною ознакою проблем із серцем
- біль у щелепі або спині - ці несподівані місця для дискомфорту можуть вказувати на обмежений приплив крові до серця
- нерегулярне серцебиття - пропуски серцевих скорочень або прискорене серцебиття, особливо під час відсутності фізичних вправ або стресу, вимагають медичної допомоги
Якщо не вчасно розпізнати та не усунути ці симптоми, це може призвести до жахливих наслідків, включаючи серцеві напади, інсульти або хронічну серцеву недостатність.
Що робити
Практичні кроки, які допоможуть захистити серце:
- регулярні медичні огляди - відвідайте лікаря загальної практики для регулярних обстежень, зокрема кров’яного тиску, холестерину та цукру в крові
- корисне для серця харчування - включайте цільнозернові продукти, нежирні білки, фрукти та овочі, зменшуючи оброблені продукти та доданий цукор
- активність - прагніть робити принаймні 150 хвилин помірних вправ на тиждень. Навіть такі дії, як швидка ходьба або їзда на велосипеді, можуть значно принести користь серцю
- уникайте стресу - практикуйте уважність, йогу чи інші методи релаксації, щоб тримати рівень стресу під контролем
- сон - дорослі повинні прагнути до 7-9 годин якісного сну на добу, щоб підтримувати загальний стан здоров’я
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