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Бил ногами в живот: в Ровно хозяин жестоко издевался над собакой

Автор: Людмила Жукова

Полиция Ровно задержала пьяного владельца животного

В Ровно полицейские задержали мужчину, который издевался над своей собакой. Владелец избивал животное ногами в живот. Сам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ужасный инцидент произошел в центре города, на улице Чорновола. Как сообщает пресс-служба полиции Ровенской области, собака была привязана к забору.

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На издевательство над животным не могли просто так смотреть проходящие мимо люди. Когда патрульные прибыли на место происшествия, нарушителя порядка уже держали мужчины, а толпа с сочувственных прохожих окружил привязанную собаку.

Хозяин четвероногого друга находился центре Ровно с явными признаками алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, кричал, приставал к прохожим, ругался и не реагировал на замечания. 45-летнего мужчину задержали, надели наручники и доставили в участок для составления материалов. Результат освидетельствования - 3,14 промилле алкоголя в крови.

Отмечается, что собака очень нежная и ласковая. Ее сейчас передали волонтерам. В комментариях люди отметили, что это уже не первая ситуация с живодером и собакой. До этого у него было другое животное, над которым он издевался.

В Ровно мужчина издевался над собакой (фото: facebook.com/rivnepolice)

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