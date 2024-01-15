Біль і страх замість задоволення: лікар розповіла про поширений стан у жінок

Що таке вагінізм

Вагінізм - це мимовільне скорочення м’язів навколо входу в піхву при спробі статевого контакту або введенні тампона чи будь-якого іншого предмета в піхву, що ускладнює або унеможливлює статевий акт та приносить значний психологічний дискомфорт.

До основних симптомів відносять:

важко чи неможливо ввести тампон у піхву

опір вагінальному проникненню під час статевого акту чи огляду

пекучий біль під час статевого акту та гінекологічного дзеркала

Гінеколог Оксана Негрич розповіла, що іноді м‘язи самовільно скорочуються лише при думці про статевий акт або гінекологічний огляд.

Чому виникає

Серед можливих причин:

страх, що піхва занадто малого діаметра

негативний сексуальний досвід (особливо перший)

травматичний сексуальний досвід без згоди

неприємний та болісний медичний огляд у минулому

стереотипне сприйняття сексу як явища негативного

медичні стани, що зумовлюють біль при проникненні й уже як наслідок - мимовільне скорочення мʼязів

Методи діагностики

Окремих тестів, окрім вивчення специфічних скарг та гінекологічного огляду, не існує. При огляді лікар визначає напруженість м‘язів, неможливість або важкість входження в піхву.

Лікар зазначила, що при вагінізмі ключовим симптомом є сильне мимовільне скорочення м’язів. А причин болю, крім м’язового компонента, є багато, тому вартує спочатку звернутися до гінеколога для встановлення причини.

Вагінізм - це стан, який суттєво погіршує якість життя і не дає змоги повноцінно насолоджуватися сексом. Проте хороша новина в тому, що є ефективні методи лікування. Тож не потрібно соромитися звернутися до лікаря

Серед можливих методів:

лікування виявлених захворювань, що потенційно можуть бути причиною болю (інфекції, сухість тощо);

знеболювальні засоби

психотерапія, техніки релаксації

спеціальні вправи для релаксації м‘язів тазового дна

фізіотерапевтичні методи

Чи можна запобігти появі вагінізму

Варто наголосити, що якісна секс-освіта є вкрай важливою ще з дитячого віку. Від розуміння будови статевих органів до знання правил безпечних статевих стосунків і сексу виключно за бажанням та згодою обох партнерів.

Гінеколог наголосила, що безпечний секс (із застосуванням презервативів та інших методів контрацепції) допомагає уникнути інфекцій, що передаються статевим шляхом і їхніх наслідків.