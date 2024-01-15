Біль і страх замість задоволення: лікар розповіла про поширений стан у жінок

Існує стан у жінок, який часто зумовлений психологічними факторами та негативним сексуальним досвідом. Мова йде про вагінізм, варто знати, як він впливає на здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Вагінізм - це мимовільне скорочення м’язів навколо входу в піхву при спробі статевого контакту або введенні тампона чи будь-якого іншого предмета в піхву, що ускладнює або унеможливлює статевий акт та приносить значний психологічний дискомфорт.
До основних симптомів відносять:
Гінеколог Оксана Негрич розповіла, що іноді м‘язи самовільно скорочуються лише при думці про статевий акт або гінекологічний огляд.
Серед можливих причин:
Окремих тестів, окрім вивчення специфічних скарг та гінекологічного огляду, не існує. При огляді лікар визначає напруженість м‘язів, неможливість або важкість входження в піхву.
Лікар зазначила, що при вагінізмі ключовим симптомом є сильне мимовільне скорочення м’язів. А причин болю, крім м’язового компонента, є багато, тому вартує спочатку звернутися до гінеколога для встановлення причини.
Вагінізм - це стан, який суттєво погіршує якість життя і не дає змоги повноцінно насолоджуватися сексом. Проте хороша новина в тому, що є ефективні методи лікування. Тож не потрібно соромитися звернутися до лікаря
Серед можливих методів:
Варто наголосити, що якісна секс-освіта є вкрай важливою ще з дитячого віку. Від розуміння будови статевих органів до знання правил безпечних статевих стосунків і сексу виключно за бажанням та згодою обох партнерів.
Гінеколог наголосила, що безпечний секс (із застосуванням презервативів та інших методів контрацепції) допомагає уникнути інфекцій, що передаються статевим шляхом і їхніх наслідків.
Раніше гінеколог розповідала, що категорично не можна робити жінкам.
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