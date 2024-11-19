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Біль в горлі швидко відступить: лікарі назвали 8 кращих способів

Які способи допоможуть позбутися болю у горлі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Біль у горлі може бути першою ознакою вірусної або бактеріальної інфекції, такої як застуда або грип. Існує ряд способів від болю в горлі, які допоможуть покращити стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.

 розповів, що в

Однак, будь-які ліки важливо приймати після консультації з лікарем.

Мед

Чисте повітря

Хворому горлу вкрай потрібне чисте повітря, тому важливо регулярно провітрювати кімнату або частіше гуляти на свіжому повітрі.  

 

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