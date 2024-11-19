Біль в горлі швидко відступить: лікарі назвали 8 кращих способів

Біль у горлі може бути першою ознакою вірусної або бактеріальної інфекції, такої як застуда або грип. Існує ряд способів від болю в горлі, які допоможуть покращити стан.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.
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Однак, будь-які ліки важливо приймати після консультації з лікарем.
Хворому горлу вкрай потрібне чисте повітря, тому важливо регулярно провітрювати кімнату або частіше гуляти на свіжому повітрі.
Раніше ми повідомляли, які продукти не можна їсти при болі у горлі.
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