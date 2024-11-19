Біль в горлі швидко відступить: лікарі назвали 8 кращих способів
Біль у горлі може бути першою ознакою вірусної або бактеріальної інфекції, такої як застуда або грип. Існує ряд способів від болю в горлі, які допоможуть покращити стан.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.
Відпочинок
Педіатр Джонатан Джессі розповів, що відпочинок є основним способом боротьби з болем у горлі. Відпочинок і сон зміцнюють імунну систему.
Тоді як недосипання знижує здатність організму боротися з інфекцією, яка спричинила біль у горлі.
"Переконайтеся, що ваше тіло добре відпочило, адже це допоможе йому боротися з вірусом і так ви швидше одужаєте", - зазначив медик.
Рідини
Доктор медичних наук Джеффрі Ліндер пояснив, що сухий біль у горлі, як правило, болить сильніше. Вживання великої кількості рідини, як-от води та чаю, і підтримка достатньої кількості рідини допомагає організму боротися з інфекцією.
Теплі напої також можуть допомогти "заспокоїти" горло, запобігти зневодненню та навіть полегшити закладеність.
Протизапальні засоби
Безрецептурні протизапальні засоби є одними з найефективніших засобів лікування болю в горлі.
"Ці ліки є комбінованими знеболювальними та протизапальними засобами, тож вони покращать ваше самопочуття, а також зменшать набряк, пов’язаний із болем у горлі", - сказав доктор Ліндер.
Однак, будь-які ліки важливо приймати після консультації з лікарем.
Антибіотики
Біль у горлі може бути спричинений стрептококом у горлі - бактеріальною інфекцією, яка вражає горло та мигдалини приблизно в 10% випадків у дорослих.
Тому в такому випадку лікар може призначити антибіотики. Важливо завжди приймати весь курс лікування, навіть якщо самопочуття покращилось через кілька днів.
Мед
Мед можна додавати в чай або просто їсти по ложці. Густа консистенція меду не тільки покриває та заспокоює горло, але й має антимікробні властивості, які можуть допомогти швидше одужати.
Курячий суп
Курячий суп - стародавній домашній засіб від застуди, який зміцнює імунітет і зменшує запалення.
Теплий суп гарантує, ви отримаєте необхідні поживні речовини та зволоження для боротьби з інфекцією. Курячий суп особливо ефективний завдяки вмісту білка та інших поживних речовин.
Використовуйте зволожувач повітря
Зволожувачі можуть додати вологи в кімнату з сухим повітрям, роблячи дихання легшим і приємнішим, що може допомогти приглушити симптоми.
Зауважте, що надмірна вологість у приміщенні також може бути проблемою, особливо для людей з алергією. І цвіль, і пилові кліщі процвітають у вологому середовищі.
Ідеальний рівень вологості в приміщенні становить від 40% до 50%.
Чисте повітря
Хворому горлу вкрай потрібне чисте повітря, тому важливо регулярно провітрювати кімнату або частіше гуляти на свіжому повітрі.
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