Біль у горлі може бути ознакою захворювання, яке виникає у дітей і швидко поширюється

Підвищена температура та біль у горлі може бути ознакою скарлатини, яка проходить в гострій формі. Найчастіше хворіють діти, тому важливо вчасно розпізнати захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку сімейного лікаря та дієтолога Юлії Коваль.
За словами лікаря, скарлатина - бактеріальне інфекційне захворювання, викликане В-гемолітичним стрептококом групи A. Найчастіше хворіють діти віком 5-15 років.
У дітей до 3 років зустрічається рідко. Передається повітряно-крапельним шляхом, тому швидко поширюється у дитячих колективах. Через 24 години після початку прийому антибіотиків дитина вже не заразна.
Інкубаційний період: 2-5 днів.
Такі захворювання важливо вчасно правильно діагностувати за такими симптомами:
Щоб діагностувати таке захворювання, є швидкий тест на стрептокок групи А. Результат можна отримати за декілька хвилин, щоб дозволяє швидко розпочати лікування.
Скарлатина може мати небезпечні ускладнення, пов’язані з невчасним початком лікування та недотриманням рекомендацій лікаря: гнійний лімфаденіт, отит, мастоїдит, синусит, гломерулонефрит, ревматизм. Після одужання у людини виникає імунітет до скарлатини, як правило, стійкий, довічний.
До загальних профілактичних заходів належать:
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