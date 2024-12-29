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Біль у горлі може бути ознакою захворювання, яке виникає у дітей і швидко поширюється

Лікар назвала основні симптоми скарлатини, які не можна ігнорувати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Підвищена температура та біль у горлі може бути ознакою скарлатини, яка проходить в гострій формі. Найчастіше хворіють діти, тому важливо вчасно розпізнати захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку сімейного лікаря та дієтолога Юлії Коваль.

Що таке скарлатина та як передається

За словами лікаря, скарлатина - бактеріальне інфекційне захворювання, викликане В-гемолітичним стрептококом групи A. Найчастіше хворіють діти віком 5-15 років.

У дітей до 3 років зустрічається рідко. Передається повітряно-крапельним шляхом, тому швидко поширюється у дитячих колективах. Через 24 години після початку прийому антибіотиків дитина вже не заразна.

Інкубаційний період: 2-5 днів.

Основні симптоми

Такі захворювання важливо вчасно правильно діагностувати за такими симптомами:

  • раптове підвищення температури
  • сильний біль у горлі, білий наліт на мигдаликах
  • збільшені лімфовузли
  • зміни язика: спочатку білий наліт, а через 3-4 дні  яскравий малиновий колір 
  • висипка на тілі, яка блідне при натисканні. Починається з голови та шиї і поширюється на все тіло
  • носогубний трикутник Філатова - блідість шкіри навколо губ і підборіддя на фоні загального почервоніння обличчя

Щоб діагностувати таке захворювання, є швидкий тест на стрептокок групи А. Результат можна отримати за декілька хвилин, щоб дозволяє швидко розпочати лікування.

Скарлатина може мати небезпечні ускладнення, пов’язані з невчасним початком лікування та недотриманням рекомендацій лікаря: гнійний лімфаденіт, отит, мастоїдит, синусит, гломерулонефрит, ревматизм. Після одужання у людини виникає імунітет до скарлатини, як правило, стійкий, довічний.

Профілактика

До загальних профілактичних заходів належать:

  • харчування, багате на вітаміни
  • провітрювання та вологе прибирання приміщення, в якому перебувають діти і дорослі
  • дотримання особистої гігієни, регулярне миття рук з милом
  • загартовування та заняття спортом
  • лікування всіх хронічних захворювань (отитів, синуситів, тонзилітів)

 

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біль у горліДітиЗдоров'я