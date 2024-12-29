Біль у горлі може бути ознакою захворювання, яке виникає у дітей і швидко поширюється
Підвищена температура та біль у горлі може бути ознакою скарлатини, яка проходить в гострій формі. Найчастіше хворіють діти, тому важливо вчасно розпізнати захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку сімейного лікаря та дієтолога Юлії Коваль.
Що таке скарлатина та як передається
За словами лікаря, скарлатина - бактеріальне інфекційне захворювання, викликане В-гемолітичним стрептококом групи A. Найчастіше хворіють діти віком 5-15 років.
У дітей до 3 років зустрічається рідко. Передається повітряно-крапельним шляхом, тому швидко поширюється у дитячих колективах. Через 24 години після початку прийому антибіотиків дитина вже не заразна.
Інкубаційний період: 2-5 днів.
Основні симптоми
Такі захворювання важливо вчасно правильно діагностувати за такими симптомами:
- раптове підвищення температури
- сильний біль у горлі, білий наліт на мигдаликах
- збільшені лімфовузли
- зміни язика: спочатку білий наліт, а через 3-4 дні яскравий малиновий колір
- висипка на тілі, яка блідне при натисканні. Починається з голови та шиї і поширюється на все тіло
- носогубний трикутник Філатова - блідість шкіри навколо губ і підборіддя на фоні загального почервоніння обличчя
Щоб діагностувати таке захворювання, є швидкий тест на стрептокок групи А. Результат можна отримати за декілька хвилин, щоб дозволяє швидко розпочати лікування.
Скарлатина може мати небезпечні ускладнення, пов’язані з невчасним початком лікування та недотриманням рекомендацій лікаря: гнійний лімфаденіт, отит, мастоїдит, синусит, гломерулонефрит, ревматизм. Після одужання у людини виникає імунітет до скарлатини, як правило, стійкий, довічний.
Профілактика
До загальних профілактичних заходів належать:
- харчування, багате на вітаміни
- провітрювання та вологе прибирання приміщення, в якому перебувають діти і дорослі
- дотримання особистої гігієни, регулярне миття рук з милом
- загартовування та заняття спортом
- лікування всіх хронічних захворювань (отитів, синуситів, тонзилітів)
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