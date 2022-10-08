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Не біль у горлі. Медики назвали три нові симптоми коронавірусу

Названо нові ознаки коронавірусу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Коронавірус продовжує поширюватися по всьому світу і у нього з'являються нові симптоми. Так, багато хто з тих, у кого виявлений вірус, страждають від втрати слуху, шуму у вухах або запаморочення.

За оцінками ZOE Health Study , в якому використовуються дані про тести та симптоми, отримані від мільйонів користувачів програми, що беруть участь, у Великобританії налічується 2,6 мільйона хворих COVID.

Так, в Англії зараз хворіє 1 людина з 60. Більшість людей знають, що зараз потрібно звертати увагу на біль у горлі та температуру.

Втрата нюху зараз дуже рідко зустрічається.

Які симптоми говорять про коронавірус

Наразі медики попереджають, що симптомами вірусу є інфекція вуха.

Дослідження, проведене відділенням отоларингології хірургії голови та шиї Гарвардської медичної школи в Бостоні, штат Массачусетс, дійшло нових висновків.

"Наші результати показують, що інфекція вуха може лежати в основі пов'язаних із COVID-19 проблем зі слухом та запамороченням", - повідомили медики.

Експерти зазначають, що якщо у вас болить горло, і ви чхаєте, це може бути гарною ознакою і означати, що у вас застуда, а не Covid.

Також при гострому болю в горлі протягом кількох днів рекомендується зробити тест на коронавірус.

Пам'ятайте, що у разі інфекції ви повинні самоізолюватись і не контактувати з людьми. У людних місцях не забувайте носити маску.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів про зв'язок коронавірусу та електронних сигарет.

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Коронавірус