"Біль гірше, ніж при пологах": пацієнти поскаржилися на страшні "побочки" після лазерної корекції зору

Лазерна корекція – це дуже популярна операція щодо відновлення гарного зору. Але не завжди вона дає позитивні результати. Деякі пацієнти поскаржилися, що вони хотіли покінчити життя самогубством через проведену маніпуляцію.

У чому полягає операція з лазерної корекції зору

Лазерна хірургія ока, також відома як процедура LASIK, є корекцією зору, при якій використовується лазер для зміни форми внутрішньої частини рогівки. Щороку цю операцію роблять приблизно півмільйона американців та близько 10 тисяч британців.

Під час LASIK хірург-офтальмолог використовує невелике лезо (лазер), щоб відрізати невеликий клапоть від передньої частини ока.

Імпульси лазера видаляють невелику кількість тканини рогівки. Як тільки форма рогівки змінена, очний хірург укладає клапоть назад вниз, де він зазвичай гоїться сам по собі.

Що відбувається після лазерної корекції зору

Пацієнти, які страждають на серйозні довгострокові проблеми після лазерної хірургії ока, повідомили, що лікарі не говорять про побічні ефекти після цього втручання.

Наприклад, Глорія МакКоннелл з Флориди наклала на себе руки у віці 60 років після того, як невдала операція з лазерної корекції "зруйнувала" її життя.



Глорія МакКоннелл наклала на себе руки після операції лазерної корекції зору (Скріншот Daily Mail)

Жінка розповіла, що через кілька тижнів після її операції, у неї стали настільки сухі очі, що здавалося, що вони постійно горять.

Зазначається, що 1% пацієнтів страждає на серйозні ускладнення, але деякі пацієнти попереджають, що ця цифра сильно занижена. Насправді до 30% людей після операції можуть отримати дуже серйозні проблеми.

Загальні побічні ефекти включають сухість очей, відчуття смітинки у вічі, сильні мігрені й відчуття, що в очах все двоїться.

Деякі лікарі застерігають від операцій

Доктор Морріс Вакслер, колишній співробітник Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) з 1996 по 2000 рік, вперше застеріг від цієї процедури у 2008 році.

Він займався операцією в 1999 році, яка спочатку розглядалася як революція в лікуванні очей.

Однак у 2019 році в інтерв'ю він повідомив, що FDA не прислухалося до свідчень чи тисяч скарг, поданих з того часу, що зробило його "співучасником" смертей, які сталися в результаті.

Дослідження в базі даних FDA виявило понад 700 повідомлень від пацієнтів про сильний біль, який був "гіршим, ніж пологи" після операції. Один чоловік, який пройшов процедуру, наклав на себе руки.

Минулого року FDA випустило керівництво, яке попереджає, що пацієнти LASIK повинні знати про можливі ускладнення перед процедурою.

У ньому також говориться, що деякі пацієнти, які перенесли LASIK, зазнавали тяжкої депресії або суїцидальної схильності, які, на їхню думку, були результатом ускладнень після процедури.

У документі додали, що "остаточного причинно-наслідкового зв'язку не встановлено".