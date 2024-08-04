Біг на вулиці чи на доріжці в спортзалі: який вид пробіжок ефективніший для схуднення

Пробіжки на біговій доріжці чи на вулиці - питання, яке турбує багатьох, хто хоче включити у свій режим кардіо у вигляді бігу. Кожен варіант має свої переваги та недоліки, що робить вибір складнішим, ніж може здатися. Обидва варіанти можуть допомогти досягти цілей щодо схуднення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Переваги бігу для ефективного схуднення

Біг є однією з найефективніших способів для схуднення, завдяки здатності спалювати багато калорій.

Калорії, які спалюються під час бігу, залежать від швидкості, тривалості та ваги тіла. У середньому людина спалює приблизно 288 калорій за 30 хвилин бігу в середньому темпі.

Біг неймовірно універсальний, незалежно від того, перебуваєте ви на вулиці чи на біговій доріжці. Ви можете змінювати свій темп, збільшувати швидкість (інтервали) або досліджувати різні місцевості.

Використовуючи різні стилі та інтенсивність бігу, ви можете безперервно випробувати своє тіло та максимізувати свої зусилля щодо схуднення.

Біг на вулиці проти доріжки: що спалює більше калорій

Стійкість до вітру, нерівна місцевість і природні пагорби змушують тіло працювати інтенсивніше, що призводить до більшого спалювання калорій. Крім того, пейзажі, що постійно змінюються, і свіже повітря можуть зробити пробіжки на свіжому повітрі приємнішими, потенційно спонукаючи спалити ще більше калорій.

Однак бігові доріжки пропонують контрольоване середовище. Ви можете точно встановити темп, нахил і час бігу, що дасть відчуття контролю над тренуванням.

Ця точність дозволяє проводити структуроване інтервальне тренування, яке може збільшити спалені калорії за менший проміжок часу. Багато бігових доріжок навіть мають функції, які імітують роботу на відкритому повітрі, як-от регульований нахил.

Також біг на вулиці приносить не лише фізичну користь, а й фінансову. Це економічно вигідно та зручно - не оплачувати заняття в тренажерному залі.

Завдяки протистоянню вітру вам доведеться трохи більше працювати, щоб не відставати від темпу, а це означає більше спалення калорій.

Ще однією важливою перевагою бігу на доріжці в залі є зниження ризику травм. М’яка поверхня легша для суглобів порівняно з бетоном або асфальтом. Це робить бігові доріжки чудовим вибором для людей, які раніше мали травми або проблеми з суглобами.

Окрім надмірного травмування, зовні є й інші небезпеки, серед яких: дорожній рух, несприятливі погодні умови, відсутність освітлення у вечірній час.

Менший удар дозволяє бігати довше та частіше, не відчуваючи дискомфорту від бігу по твердій поверхні.