Біг чи ходьба: що краще для спалювання калорій та схуднення?

Біг: швидше, але інтенсивніше

Біг вважається одним із найбільш енерговитратних видів активності. У середньому, за 30 хвилин бігу можна спалити від 300 до 500 калорій, залежно від швидкості, ваги людини та рівня фізичної підготовки. Біг також має післятренувальний ефект: навіть після завершення заняття організм продовжує спалювати калорії завдяки пришвидшеному метаболізму.

Проте біг має і свої мінуси. Він створює велике навантаження на суглоби й серцево-судинну систему, тому може бути небезпечним для людей із травмами, ожирінням або проблемами зі здоров’ям.

Ходьба: безпечніше, але повільніше

Ходьба - менш інтенсивна альтернатива, яка підходить практично всім. За 30 хвилин швидкої ходьби можна спалити від 150 до 250 калорій, залежно від ваги та швидкості. Хоча цей показник удвічі менший, ніж у бігу, ходьба має свої переваги: вона мінімально навантажує суглоби, знижує рівень стресу та позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Ходьба також підходить для довготривалих тренувань: пройти 10 000 кроків (приблизно 7-8 км) за день може стати ефективним способом підтримання здоров’я й фігури без перевантаження організму.

Яке тренування обрати?

Вибір між бігом і ходьбою залежить від ваших цілей і стану здоров’я. Якщо ви хочете швидко спалити калорії й готові до інтенсивних навантажень - біг стане кращим вибором. Якщо ж ви шукаєте менш травматичний і довготривалий спосіб тримати себе у формі, віддайте перевагу ходьбі.

Не забувайте, що найважливіше у фізичній активності - це регулярність. Чи то біг, чи ходьба, головне - робити це з насолодою й дотримуючись своїх фізичних можливостей.