Безплатні ліки для переселенців: де і як українці можуть отримати меддопомогу

Програма від МОЗ "Доступні ліки".

Переселенці мають спрощений доступ до медичної допомоги, яку можуть отримати у будь-якій медустанові, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування. Також ВПО мають право на безплатні ліки під час перебування у стаціонарі або в рамках програми "Доступні ліки".

У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій представили алгоритм, як отримати безплатне лікування чи необхідні медпрепарати:

Як скористатися програмою "Доступні ліки" (фото: minre.gov.ua)

Гуманітарна платформа "єДопомога".

Тут можна оформити заявку на безплатні ліки - вказати конкретні препарати на сайті проекту та/або той чи інший вид допомоги, який необхідний заявнику. До речі, тут йдеться не лише про медицину, а й про інші речі: одяг та взуття, товари першої необхідності та засоби гігієни, інше.

Коли на заявку з'являється відгук від волонтерів, ви зможете отримати необхідну допомогу. Чи у всіх регіонах? Залежить це від типу допомоги:

Допомога з рук у руки. Людина, яка потребує допомоги, залишає заявку, в якій описує, яка допомога потрібна. Благодійник, готовий допомогти, відповідає на цю заявку. Можливість допомоги та швидкість залежить від того, яка допомога потрібна, і куди її необхідно передати. Наприклад, якщо допомогу потрібно доставити близько до зони активних бойових дій, то по такій заявці буде важко допомогти. Допомога онлайн. В такому випадку благодійник, який готовий допомогти, відгукується та переказує кошти на Передплату "єДопомога". Отримати її можна лише у партнерських мережах. Адреси магазинів вказані на сайті.

Гуманітарна платформа "єДопомога" (фото: social.edopomoga.gov.ua)

Безплатні ліки від фонду "Ти не один".

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати медпрепарати безоплатно у 14 областях нашої країни. У благодійному фонді телеведучого Андрія Шабанова надаються, зокрема, такі ліки як L-тироксин та Еутірокс, а також інсулін. Для цього переселенці можуть залишити відповідну заявку на сайті.

Ініціатива "Ліки для України".

Волонтери допомагають українцям компенсувати витрати на купівлю ліків

та інших екстрених медичних витрат, використовуючи новий механізм залучення інвестицій - адресну допомогу та візуалізацію ходу проекту.

Щоб залишити заявку на допомогу, потрібно зберегти чек після покупки препарату та надіслати на сайті заявку на допомогу.