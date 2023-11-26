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Безпечна доза алкоголю - правда чи міф? У МОЗ дали чітку відповідь

Чим небезпечний алкоголь (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Багато хто думає, що алкоголь нібито можна вживати помірно. Але мало хто знає, чи існує безпечна доза спиртного.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я України з'явилося чітке роз'яснення.

Безпечна доза алкоголю - правда чи міф

У мережі можна знайти чимало інформації про існування так званих "доз" алкоголю для жінок та чоловік. Втім, усе це неправда. 

"Безпечної дози алкоголю не існує. Бажаєте зберегти здоров’я - повністю відмовтеся від алкоголю", - зазначили у МОЗ.

У МОЗ нагадали про ризики від вживання алкоголю (фото: facebook.com/moz.ukr)

Чим небезпечний алкоголь

Окрім того, що алкоголь збільшує ризик інсульту, він завдає чимало іншої шкоди організму. Зокрема:

  • вживання алкоголю впливає на артеріальний тиск, а гіпертензія це причина половини всіх інсультів
  • алкоголь руйнує здатність судин розширюватися при зростанні об’єму крові, а це стає причиною хронічної гіпертензії
  • вживання алкоголю може стати причиною миготіння (фібриляції) передсердь, що у 5 разів збільшує ризик ішемічного інсульту.

Окрім цього, алкоголь спотворює дію ліків, які мають боротися з тромбозом, та препаратів при миготінні передсердь. Це теж може призводить до інсульту. Мало того, спиртні напої пошкоджують клітини печінки, і, як наслідок, печінка може утворювати недостатньо факторів згортання крові. А це несе ризик появи крововиливів у мозок.

"Споживання алкоголю часто йде у складі нездорового патерну поведінки, що включає також і куріння, малоактивний спосіб життя, незбалансованого харчування чи недотримання лікарських призначень. Це все робить свій внесок в зростання ризику інсульту", - додали у МОЗ.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо скільки потрібно не пити алкоголь, щоб мозок відновився.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що медики назвали хвороби, які важко лікувати антибіотиками.

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