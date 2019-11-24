Безопасно, но бессмысленно: Комаровский развеял миф о главном источнике кальция

Доктор Евгений Комаровский рассказал, можно ли в качестве источника кальция есть перемолотую яичную скорлупу, а также развеял распространенный миф. Об этом эксперт сообщает в социальной сети Instagram.

"Она может быть и безопасная, но и бессмысленная. Для того, чтобы кальций поступил в обмен веществ он должен поступить в кишечник в виде растворимой соли. Попробуйте растворить ту самую яичную скорлупу, которую вы предварительно измельчили", - пишет Комаровский.

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

По словам доктора, в яичной скорлупе кальций находится в виде нерастворимой соли, поэтому, чтобы вы с этим не делали, - это бессмысленно.

Эксперт отмечает, чтобы ребенок может получить кальций из дешевых препаратов, например, из обычного глюконата или карбоната кальция.

Напомним, что Комаровский разрушил очередной миф о грудном кормлении.