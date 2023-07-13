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Безкоштовні ліки для онкохворих: як отримати, якщо у вашій лікарні їх немає

Як отримати ліки онкохворим, якщо їх немає у лікарні (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Безкоштовні препарати для лікування онкохворих видають у лікарнях на підставі їх замовлень, які подаються щорічно залежно від кількості пацієнтів. Але часом буває так, що ліки в медустанові закінчуються і хворі не знають, де вони можуть отримати необхідні препарати.

Що робити у такій ситуації та як отримати необхідні ліки безкоштовно, розповіли у МОЗ України.

Як отримати безкоштовні ліки для онкохворих

Якщо в лікарні, де ви проходите лікування, закінчилися необхідні безкоштовні ліки, то треба діяти за таким алгоритмом:

1. Зібрати всі документи, які підтверджують захворювання та необхідність у конкретному препараті.

2. Перевірити, у яких лікарнях є залишки препарату, закупленого централізовано – за допомогою цього сайту.

3. При можливості переїхати – з усіма документами, обстеженнями та призначеннями звернутися до лікарні, де є препарат та отримати його там. Попередньо обов'язково потрібно зв'язатися з установою та уточнити, чи зможуть вас там прийняти.

4. Якщо переїхати немає можливості - звернутися до головного лікаря медустанови, де ви проходите лікування, із заявою про забезпечення вас необхідним лікуванням, яке входить у гарантований пакет послуг. Копію заяви потрібно надіслати до Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

5. Проконсультуватися з лікарем, який вас лікує або головним лікарем медустанови, де ви проходите лікування, щодо можливості перерозподілу препарату з тих лікарень, де він є. До цього процесу залучається обласний департамент охорони здоров'я.

У такій ситуації необхідно написати заяву на ім'я керівника департаменту з копією на головного лікаря, де ви проходите лікування. Питання перерозподілу лікарських засобів вирішуються між департаментом охорони здоров'я/керівниками медустанов - такий порядок є доступним для ДОЗ з урахуванням постанови Кабміну №298.

До речі, раніше ми писали, де в Україні пацієнти з онкологією можуть лікуватися безкоштовно.

А ще розповідали, які послуги для онкохворих в Україні надають безкоштовно.

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