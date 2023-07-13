Безкоштовні ліки для онкохворих: як отримати, якщо у вашій лікарні їх немає

Як отримати безкоштовні ліки для онкохворих

Якщо в лікарні, де ви проходите лікування, закінчилися необхідні безкоштовні ліки, то треба діяти за таким алгоритмом:

1. Зібрати всі документи, які підтверджують захворювання та необхідність у конкретному препараті.

2. Перевірити, у яких лікарнях є залишки препарату, закупленого централізовано – за допомогою цього сайту.

3. При можливості переїхати – з усіма документами, обстеженнями та призначеннями звернутися до лікарні, де є препарат та отримати його там. Попередньо обов'язково потрібно зв'язатися з установою та уточнити, чи зможуть вас там прийняти.

4. Якщо переїхати немає можливості - звернутися до головного лікаря медустанови, де ви проходите лікування, із заявою про забезпечення вас необхідним лікуванням, яке входить у гарантований пакет послуг. Копію заяви потрібно надіслати до Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

5. Проконсультуватися з лікарем, який вас лікує або головним лікарем медустанови, де ви проходите лікування, щодо можливості перерозподілу препарату з тих лікарень, де він є. До цього процесу залучається обласний департамент охорони здоров'я.

У такій ситуації необхідно написати заяву на ім'я керівника департаменту з копією на головного лікаря, де ви проходите лікування. Питання перерозподілу лікарських засобів вирішуються між департаментом охорони здоров'я/керівниками медустанов - такий порядок є доступним для ДОЗ з урахуванням постанови Кабміну №298.