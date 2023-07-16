Безглузді звички з минулого, які псують вам життя й зараз

Пишне застілля на кожне свято

День народження, Новий рік, весілля, великі церковні свята - у всіх людей, які жили в епоху СРСР, асоціюються з багато накритими столами та застіллями.

Звичка ставити на стіл різні частування зародилася за часів дефіциту. Ковбасу чи консерви, навіть той самий майонез – було дуже важко дістати.

Тому на столи ставилося все найкраще, щоби поділитися з близькими. А ще – подібні застілля часто бували єдиною розвагою у багатьох працюючих людей.

У наш час купити будь-який продукт не складає труднощів. Але багато людей продовжують вистоювати на кухні перед святом цілу добу, щоб стіл "ломився від закусок". Але гості з'їсти все це не можуть, а часом і не хочуть, тому частина продуктів просто йде у відро для сміття. А разом із ними – сили та гроші.

Носити вдома старі речі

Вийти з дому у старій футболці – соромно, викинути – шкода. Добре, якщо є дача і можна відвезти туди купу старих речей. Але найчастіше розтягнуті спортивні штани, вицвілі футболки та інші улюблені предмети одягу переходять у категорію – "носимо вдома".

І ви здивуєтеся, але це мислення "радянських" людей. За часів СРСР одяг практично не викидали - його видозмінювали, перешивали, молодші доношували за старшими, а обноски - носили вдома.

Але звичка носити вдома тільки старе й таке, що втратило вигляд - формує в людини ставлення до самої себе. Тобто вона обирає гарний одяг лише тоді, коли його бачать інші. А коли ніхто не бачить – носить старе.

Але насправді виглядати красиво та охайно, відчувати задоволення від одягу вдома так само важливо, як і бути приємним на вигляд у суспільстві. Саме ваш зовнішній вигляд формує самооцінку – в абсолютно будь-яких умовах, від кухні до пляжу. І зовсім неважливо, чи бачить вас хтось чи ні.

Не лікувати зуби до останнього

Стоматологія за часів СРСР була жорстокою до пацієнтів. Моторошні бормашини тих часів все доросле покоління пам'ятає досі. І багатьом довелося пройти через лікування зубів у жахливих кабінетах із лякаючою технікою та не особливо приємними у спілкуванні стоматологами.

Медицина давно вже змінилася, зуби зараз можна вилікувати швидко та безболісно. Але люди, навчені гірким досвідом та відчуваючи страх перед кабінетом стоматолога, як вогню бояться звертатися по допомогу. І потрапляють у крісло лікаря лише тоді, коли немає сил терпіти біль.

А регулярний догляд за зубами за допомогою сучасних технологій дозволить заощадити чималу суму, нерви та час.