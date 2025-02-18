"Огидно і жалюгідно". Екс-ресторатор Борисов розізлив українців своїм YouTube-каналом: деталі скандалу

Засновник мережі ресторанів GastroFamily та ресторатор Дмитро Борисов викликав цілу хвилю гніву українців через свій новий YouTube-канал. Свої відео він присвятив розмовам про ресторани в Україні й вів свою розмову російською мовою.

Українці почали поширювати скриншоти з YouTube-каналу Дмитра Борисова, засновника популярних ресторанів BPSH, Mushlya, Білий налив, Канапа, VATRA, Остання барикада та інших закладів GastroFamily, і всі вони - з гнівними коментарями, оскільки випуск вівся російською мовою.

Борисова критикують за те, що він почав працювати на розширення російського простору і звинуватили у тому, що він запустив дуже небезпечний тренд - повернення до російської мови у повсякденному та діловому спілкуванні.

"Вчора Дмітрій Борісов розказав усім, що веде російськомовний ютуб-канал. А сьогодні грохнув коментарі усіх, крім тих, хто хвалить його там за те, що "нє прогінаєтся під укрофашистов". Навіть коментарі на кшталт Євгена Клопотенка, який просто запитав: "Як же так?" Що ж, це позиція. Мав необережність мати цього неоросіянина в друзях і колись бути знайомим", - написав журналіст Богдан Логвиненко та закликав не ходити у ресторани мережі GastroFamily. Скриншот

Варто зазначити, що у грудні 2024 року Борисов передав права на бренди та заклади своїй колишній дружині Олені. Він залишився пасивним партнером і співінвестором, але не займається вирішенням стратегічних та операційних питань. Також відомо, що ресторатор виїхав з України й зараз знаходиться у Словенії.

Крім того, що українці обурилися через російську мову у відео Борисова на тему ресторанів, гнів викликав і той факт, що ресторатор почистив усі коментарі українською мовою та прибрав негативні відгуки.

"Це не питання російськомовності, а цінностей. Це ще один приклад "відлиги" російськомовності в Україні, про які вже не раз писав. Контекст. Діма Борисов (ресторатор) відновив ведення ютуб-каналу російською для "нєпанімающіх мов". І почистив коментарі українською про"а-я-я-й". Веде - і нехай веде. Але це так цинічно використовувати Україну для просування себе (так-так, тут буде знову відмазка про Казахстан) - "ресторатор з України, який розвивав гастрономічну культуру в Україні". Ха!" - вважає головний редактор видання Bazilik Media Віктор Дяченко. Скриншот

У коментарях львівській ресторатор та критик Всеволод Поліщук відмітив, що "Діму дуже сильно поплавило саме останні кілька років".

"Дмитро Борисов повернувся до створення контенту російською мовою - так, наче це норма, наче немає повномасштабної геноцидної війни з Росією, наче немає десятків тисяч вбитих і закатованих українців за українську мову та ідентичність, наче запиту на український контент в українців більше не існує, і взагалі - наче він зробив це не для українців, а для росіян. Але що більш огидно і жалюгідно: коли сьогодні до Дмитра прийшли з коментарями українці й розказали, що їм такий контент не потрібен, не цікавий, і головне - що вони вважають це ганьбою й наругою над тими, хто віддає життя за Україну, відповіді не те що не було - були підчищені всі такі коментарі", - пише експертка Оксана Байло.

Вона додала, що це - "кейс публічного самогубства". Скриншот

Шквал гніву полився і на сторінки Борисова у соцмережах, зокрема на сторінці в Facebook, яку, до речі, він веде українською мовою. Але й там - Борисов чистить коментарі від негативу.

Ресторатору порадили припинити асоціювати себе з Україною та видалити згадування цієї країни з налаштувань на своїх бізнес-сторінках.

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Сам Борисов поки що на гнівні коментарі не відповідає та цю ситуацію ніяк не коментує. Не коментує хейт і Лєна Борисова, колишня дружина ресторатора і власниця фактично усіх відомих ресторанів мережі.

А тим часом хвиля гніву котиться соцмережами, Борисова критикують, від нього відписуються, і закликають не відвідувати ресторани мережі, яку він заснував.