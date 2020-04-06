Бездомные в Киеве могут распространять коронавирус: Кличко сделал заявление

Коронавирус в Украине инфицировал уже 1319 человек, 38 людей скончались от осложнений после инфекции, 28 пациентов выздоровели. Сейчас лидером количеству зараженных COVID-19 является Киев. В столице 267 случаев заболевания. Об этом на брифинге 6 апреля заявил мэр города Виталий Кличко. Также градоначальник сообщил, что коронавирус могут распространять бездомные люди. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Действительно, бездомные - это уязвимая категория населения. Им сложно соблюдать нормы элементарной гигиены. Они могут быть носителями инфекции. Поэтому мы предлагаем таким людям поселиться в доме социальной опеки на улице Суздальськой. Проживание там совершенно бесплатно ", - заявил Кличко во время брифинга.

Также мэр столицы заявил, что в Киеве могут усилить ограничения, если дальше будет продолжаться несоблюдение правил. Например, могут запретить пользование личным транспортом.

"Если дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести строгие ограничения. Понятно, что они также будут действовать и в столице, когда ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города. Именно поэтому я обращаюсь, не доводить до этого, все зависит от вас", - заявил Кличко.

Как мы ранее писали, на 6 апреля число зараженных коронавирусом в Киеве достигло 267 человек. Кроме того, умерли уже четыре человека с подтвержденным диагнозом. Киевский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще 97 образцов.