Бетховен потерял слух не просто так: ученые сделали сенсационное заявление

Известный немецкий композитор Людвиг ван Бетховен начал терять слух в возрасте 25 лет и к 40 годам он практически полностью оглох. Все свои гениальные композиции он написал уже в тот период, когда практически ничего не слышал.

Врачи поставили ему диагноз тиннитус – воспаление среднего уха, которое приводило к звону в ушах. Ему порекомендовали уединение и тишину, но это не улучшило состояние великого композитора. Он даже подумывал о самоубийстве.

В 1824 году впервые была исполнена его знаменитая девятая симфония и зал взорвался овациями, но Бетховен спиной стоял к залу и ничего не услышал. Великий композитор умер в 56 лет, из которых более 20 лет он жил и творил в полной тишине.

Ученые на протяжении двух столетий искали ответ, что же стало причиной глухоты у Бетховена. В разное время исследователи выдвигали теории о тифе, аутоиммунных заболеваниях и даже винили привычку Бетховена погружать голову в холодную воду.

А недавно итальянские ученые опубликовали исследование в Laryngoscope, где выдвинули новую гипотезу о глухоте великого композитора. Они считают, что Людвиг ван Бетховен потерял слух из-за отравления свинцом. К врачам из Падуанского университета попала пациентка, у которой наблюдались такие же симптомы, как у Бетховена. Причиной потери слуха стало большое содержание свинца в крови и моче женщины, который попал в ее организм из старой сковороды.

Ученые взяли анализы волос и фрагментов черепа Бетховена, которые проводились еще 15 лет назад и обнаружили, что в его организме было повышенное содержание свинца. Подозрение пало на любимый бокал композитора, который частично был сделан из свинца. Людвиг ван Бетховен часто пил алкоголь из этого бокала.