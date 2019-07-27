Бьет сильно по голове: в Киеве опасный грабитель нападает на пенсионеров (видео)

В Киеве опасный грабитель нападает на людей. Его жертвами становятся пенсионеры. Полиция зафиксировала уже четыре таких случая. Злоумышленник действует по одному и тому же сценарию, он следит за жертвой, потом заходит с ней в подъезд, бьет по голове и забирает ценные вещи. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

В социальной сети опубликовано видео с нападением на пожилую женщину. Ролик зафиксировала камера видеонаблюдения на подъезде.

Видео: В Киеве нападают на пожилых людей (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях подписчики отмечают, что знают о таких случаях нападений. Также украинцы просят, чтобы такой грабитель был, как можно быстрее, наказан.

Господи, воздай ему по деяниям его. И пусть оно никому не встретиться больше.

На Теремках-2 , точно знаю два случая!!

И шо? Самому словить и полиции отдать? Я, например, не отдам...Нечего отдавать будет. И некого.

Со мной было то же самое в 2015 году на Оболони. Схема ограбления один в один. Никого не поймали, т. к. никого не искали. Я тоже тогда надеялась, что найдут, а полиция не сделала ничего, при том, что побои были сняты судмедэкспертами и направлены следователю.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее писали, молодая девушка из Черновцов рассказала жуткую историю о том, как она пережила нападение грабителя и что именно позволило остаться ей в живых.

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