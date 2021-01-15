Бессимптомный коронавирус: медик назвал главный признак того, что вы уже переболели

Коронавирус в мире продолжает распространяться и в статистику попадают только подтвержденные случаи. Ученые отмечают, что много людей переболели COVID-19 без симптомов и даже могли этого не заметить.

Главный специалист Push Doctor Дэн Банстон назвал главный признак того, что человек уже переболел коронавирусом без симптомов и может даже об этом не подозревать. Об этом сообщает издание Express.

Банстон утверждает, что речь идет о повышенной слабости и утомляемости. Эти признаки могут сохраняться на протяжении не менее трех месяцев и являются самым главным последствием перенесенного коронавируса. Если у вас есть сомнения о том, болели ли вы COVID-19, но без ярко выраженных симптомов, но при этом вы очень быстро устаете и чувствуете повышенную слабость организма – можно сдать тест на наличие антител.

Симптомы коронавируса, а также последствия для тех, кто уже переболел, очень индивидуальны. Далеко не у всех больных повышается температура, пропадает обоняние и вкус и развивается кашель.

Однако у большинства пациентов, которые перенесли болезнь, наблюдается быстрая утомляемость, головные боли и периодическая ломота в мышцах и суставах.

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