Как бессимптомные больные влияют на пандемию: ученые дали ответ

Ученые провели исследование и выяснили, что больные COVID-19, у которых не проявляются симптомы заражения, или появляются со временем, ответственны за 50% случаев передачи вируса.

Об этом говорится в исследовании Центра профилактики и контроля заболеваний в США, сообщает Science Alert.

Исследователи разделили потенциальных распространителей инфекции на три группы: досимптомные больные, бессимптомные и с симптомами. Таким образом они решили определить, какая группа больше всего заражает новых людей.

Ученые сделали предположение, что все участники каждой группы больше всего заразны на 5 день после инфицирования COVID-19. Это средний инкубационный период многих людей.

В первой модели эксперты предположили, что у 30% больных никогда не появляются симптомы, но они на 75% такие же заразны, как люди с выраженными симптомами.

Согласно этой модели, бессимптомные больные ответственны за 24% новых заражений, еще в 35% заражений ответственные досимптомные больные.

Ученые в своем исследовании моделировали различные ситуации передачи вируса и в большинстве сценариев досимптомные и бессимптомные больные виновны в не менее 50% заражений других людей.

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