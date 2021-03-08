Бесплодие, склероз и генетическая мутация: вся правда и фейки о вакцинации в Украине

В Министерстве здравоохранения опубликовали перечень главных фейков о вакцинации в Украине, которым не стоит верить. Ведь много ложных слухов о вакцине CoviShield начали распространяться еще до начала прививок.
Про фейки и правду Минздрав информирует на странице своей пресс-службы.
Украинцам прививку делают вакциной, которую разработала англо-шведская компания AstraZeneca. Препарат изготавливает известный мировой производитель вакцин - индийский Serum Institute, и он имеет название Covishield.
"Для предотвращения распространения ложной информации мы собрали самые распространенные фейки на тему иммунизации", - говорится на странице Минздрава.
Фейк №1. Covishield - "генерик", который не имеет ничего общего с вакциной Oxford/AstraZeneca
Это неправда, поскольку Covishield - это та самая AstraZeneca, которую изготавливают на индийском заводе. Препарат одобрен ВОЗ.
Фейк №2. мРНК-вакцины - генетическое оружие, что изменяет гены
На самом деле мРНК-вакцины не проникает в ядро клетки, где расположена наша ДНК.
Фейк №3. Все индийские вакцины хуже европейских
Индия - очень мощный производитель вакцин, который обеспечивает 65% мирового рынка. К тому же препараты Serum Institute уже много лет используются в Украине.
Фейк №4. Вакцина от коронавируса вызывает рассеянный склероз
Во время тестирования вакцины AstraZeneca действительно был один случай рассеянного склероза и один случай воспаления спинного мозга. Однако в обоих случаях с вакциной это не связано.
Фейк №5. Вакцина Pfizer/BioNTech приводит к бесплодию у женщин
Если бы вакцина вызвала бесплодие, это означало бы, что миллионы женщин, которые перенесли коронавирус, стали бы бесплодными. А это не так.
Фейк №6. В результате вакцинации можно заразиться COVID-19
Невозможно заразиться в результате вакцинации, ведь доза вакцины не содержит живого вируса. Если же после прививки вы получили положительный тест на COVID-19, возможно вы были инфицированы на момент иммунизации, но не знали об этом.
В Минздраве напомнили, что вакцинация - самый эффективный элемент для преодоления пандемии COVID-19.
Напомним, что кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Первым, кто получил дозу вакцины, стал врач из Черкасской области.
По состоянию на 7 марта уже 17 947 человек привито от начала вакцинальной кампании.
Вакцинация в Украине будет проходить в пять этапов:
Ранее в Православной церкви Украины выразили свою позицию относительно вакцинации от коронавируса.