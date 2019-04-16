С бесплатными лекарствами возникли проблемы: что происходит

Программа "Доступные лекарства" давно действует в Украине. С ней граждане могут пойти в аптеку с электронным рецептом и бесплатно или с небольшой доплатой получить лекарства от ряда болезней – диабета, астмы и сердечно-сосудистых недугов.

На днях в ОО "Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ)" сообщили, что важной проблемой программы "Доступные лекарства" является разница в ценах, которые формируются в аптеках и есть в Реестре препаратов, стоимость которых подлежит возмещению.

Глава Ассоциации Владимир Руденко обнародовал открытое письмо к главе НСЗУ, и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун и Премьер-министру, где информирует об этих проблемах и объясняет, почему они возникают.

Там, в частности, пишут, что сейчас аптеки – участники программы имеют много проблем, которые усложняют отпуск лекарств. В частности, пишут о постоянных технических нарушениях в работе программы, несовершенной работе медицинских информационных систем и о других проблемах.

Фото: Программа "Доступные лекарства" (moz.gov.ua)

"Потребители вместо смс или распечатанного бланка рецепта обращаются с написанными от руки номерами рецептов, врачи неправильно выписывают рецепты, в аптеках возникают большие очереди, чувствуется недовольство пациентов, а некоторые субъекты хозяйствования до сих пор не смогли подключиться к программе вследствие ненадлежащей работы eHealth", - говорится в открытом письме.

Также в письме сообщают, что самая большая проблема программы – это невозможность отпуска лекарств в связи с разницей в ценах, которые формируют в аптечных учреждениях и указанных в соответствующем Реестре, который был утвержден Минздравом Украины.

"Несоответствие стоимости препаратов в аптеке связано с несоблюдением цен на лекарственные средства производителем или размера оптовой надбавки дистрибьютором. При отпуске лекарств из аптеки по электронным рецептам в программе eHealth отсутствует функция отпуска препаратов по более низким ценам, чем установлены в Реестре. То есть отпуск таких лекарственных средств невозможен. Такая ситуация может вообще в ближайшее время заблокировать отпуск препаратов по программе "Доступные лекарства", - пишет председатель Ассоциации.

Фото: В работе пограммы в аптеках возникают многочисленные проблемы, говорят активисты (РБК-Украина)

По его словам, об этой проблеме говорили еще с 2017 года, но ни Минздрав, ни НСЗУ этих рисков не учли и не внесли изменений в документы, которые регулируют эти вопросы.

"Следовательно, учитывая большое количество проблем функционирования программы "Доступные лекарства", просим срочно провести совещание с участием представителей Минздрава, НСЗУ, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей,аптечных учреждений - участников программы, ОО "АПАУ" и других организаций для дальнейшего решения насущных вопросов", - идет речь в обращении.

Напомним, ранее сообщили о списке бесплатных услуг, которые уже скоро должны предоставлять всем пациентам при условии, если они подписали декларацию с врачом. Многих удивило то, что даже несколько видов УЗИ и некоторые важные тесты можно сдать полностью бесплатно.

За эти услуги напрямую медицинским учреждениям будет платить государство. Конечно, надо иметь показания к обследованиям и лечению, а это определит ваш семейный врач.

Также у Уляны Супрун рассказали о поразительно вредных последствиях для здоровья украинцев от того, что многие из них вредно питаются.