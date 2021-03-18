Бесплатное лечение от коронавируса в Украине: пациентам напомнили, что входит в пакет услуг

Лекарства за свой счет покупать не нужно

Так утверждает главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, расходы на медицинскую помощь в стационаре полностью покрывает Национальная служба здоровья Украины.

"Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, где оказывается медицинская помощь больным коронавирусом, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый "ковидный пакет", на который Национальная служба здоровья Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства. Эти средства перекрывают доплаты врачам – 300% к зарплате, а также покрывают медицинские и немедицинские средства, которые используются для лечения больного с коронавирусной болезнью", - объяснил Ляшко.

Он призвал украинцев, у которых требуют деньги на лечение, обращаться на горячую линию НСЗУ по номеру 16-17.

Что говорят в НСЗУ

На каждого больного с коронавирусом в Украине выделены деньги государством. Стоимость лечения одного украинца обходится в 20 тысяч гривен, но, если пациент в тяжелом состоянии – то сумма может вырасти до 40 тысяч гривен.

Однако есть нюансы

Для того чтобы украинец не платил за лечение, у него должна быть подписана декларация со своим семейным врачом. У больницы, в которую его госпитализируют, должен быть договор с НСЗУ.

Если у больного с коронавирусом состояние не тяжелое и госпитализация не нужна, то он лечится дома самостоятельно, и такое лечение оплачивает самостоятельно. Если у него появляются тяжелые симптомы, такие как одышка, затрудненное дыхание, кровохарканье, температура выше 38 градусов и желудочно-кишечный дискомфорт, то ему показана госпитализация. Лечение в стационаре – бесплатное.

Что входит в "ковидный" пакет НСЗУ

ПЦР-тест на коронавирус

лабораторные и инструментальные обследования

медицинская помощь согласно протоколу лечения коронавируса

медикаменты, но только те, которые есть в национальном перечне основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения

кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключение к ИВЛ или ЭКМО

консультации врачей других профилей

Также НСЗУ оплачивает количество врачебных бригад без привязки к конкретному числу пациентов. На каждую бригаду выделяется не менее 500 тысяч гривен ежемесячно и этого должно хватить на лечение 20 пациентов, а также на надбавки медикам. Если больных на каждую бригаду становится больше, то финансирование увеличивается.