UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беседа Ницой с Довбиком о языке оказалась пранком: появилось видео розыгрыша

Автор: Владимир Костырин

Лариса Ницой раскритиковала Артема Довбика из-за его общения на русском языке на пресс-конференции после матча со Швецией на Евро 2020. Ситуация вызвала резонанс в обществе, и вскоре писательница сообщила, что футболист ей позвонил и обсудил "языковой" скандал, а также пригласил в Рим на игру с Англией - мол, чтобы публично показать, что конфликт исчерпан. Как выяснилось, активистку на самом деле просто разыграли.

Нужно сказать, что Ницой тоже подозревало неладное после такой беседы, о чем признавалась в сети в своем посте. Чутье писательницу не подвело - с ней действительно разговаривал не футболист, а "лже-Довбик".

Примерил на себя роль героя матча со Швецией журналист Василий Крутчак, а видео его общения с Ницой опубликовано на канале "Island TV" в YouTube.

Пранкер от лица Довбика мило и долго поговорил с писательницей, выслушал, почему недопустимо говорить в публичном пространстве на неукраинском языке.

Также "Артем" отметил, что вырос в украиноязычной семье, но постоянно находился с русскоязычными тренерами. И в итоге попросил Ницой написать о том, что "Довбик" договорился с ними впредь на всех пресс-конференциях говорить исключительно на государственном языке.

Весь разговор протекал в спокойной уважительной и приятной манере, Ницой благодарила "футболиста" за такую реакцию на ее прошлые резкие высказывания, и в конце с радостью согласилась на приглашение поехать на матч с Англией 3 июня.

Видео: разговор Ларисы Ницой с Артемом Довбиком оказался пранком журналиста

Напомним, ранее пранкеры из России пытались пообщаться с Дудой от имени Зеленского и Макрона.

Читайте РБК-Украина в Google News
скандалязыкпранкерыЛариса НицойАртем Довбик