Беседа Ницой с Довбиком о языке оказалась пранком: появилось видео розыгрыша

Примерил на себя роль героя матча со Швецией журналист Василий Крутчак, а видео его общения с Ницой опубликовано на канале "Island TV" в YouTube.

Пранкер от лица Довбика мило и долго поговорил с писательницей, выслушал, почему недопустимо говорить в публичном пространстве на неукраинском языке.

Также "Артем" отметил, что вырос в украиноязычной семье, но постоянно находился с русскоязычными тренерами. И в итоге попросил Ницой написать о том, что "Довбик" договорился с ними впредь на всех пресс-конференциях говорить исключительно на государственном языке.

Весь разговор протекал в спокойной уважительной и приятной манере, Ницой благодарила "футболиста" за такую реакцию на ее прошлые резкие высказывания, и в конце с радостью согласилась на приглашение поехать на матч с Англией 3 июня.

Видео: разговор Ларисы Ницой с Артемом Довбиком оказался пранком журналиста