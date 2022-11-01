У Берліні фанат Путіна побив українця за тризуб на шапці: всі подробиці і фото

У Німеччині в місті Берлін неадекватний чоловік напав на українця, який був у шапці із тризубом. Інцидент стався в одному із торгових центрів німецької столиці.
Про це Євген розповів "Цензор.НЕТ".
28 жовтня в ТЦ до хлопця підійшов чоловік і став погрожувати розправою через тризуб на шапці українця.
Коли Євген хотів зафіксувати те, що відбувається, на камеру, чоловік жорстоко накинувся на нього.
Неадекватний прихильник Росії хотів забрати телефон та кілька разів вдарив Євгена.
"Виходячи з магазину, ввімкнув камеру, щоб зафіксувати їх і подати заяву за погрози та дискримінацію за національною ознакою. В цей момент він накинувся на мене, хотів забрати телефон, почав його видирати й завдав кілька ударів в обличчя, а потім зник", - розповів українець.
У Берліні прихильник Росії побив українця (censor.net)
Раніше ми повідомляли, що у Німеччині українській ведучій погрожували за те, що її син сказав "Слава Україні".
Також ми писали, що росіянка напала на українку з малюком і викидала іграшки з пісочниці.