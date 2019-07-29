В Берлине зарезали молодую украинку: всплыли жуткие детали

Коллаж (РБК-Украина)

Наталья планировала вернуться в Украину и даже собирала вещи

В Берлине зарезали украинскую заробитчанку Наталью Михайлюк. Ее тело было обнаружено в квартире, где она работала домработницей. Сейчас ее работодателя задержала полиция по подозрению в убийстве девушки. Следователи озвучивают версию, по которой ясно, что украинку убили еще 22 июля, ее тело пролежало двое суток в квартире, пока его не обнаружили.

Интересно, что когда тело Натальи нашли в квартире у пожилого немца, он сказал, что вообще не в курсе, что произошло и ничего не помнит. Родные Натальи считают, что таким образом немец хочет избежать наказания, прикидываясь дурачком, то есть "косит под неадекватного". Об этом сообщают "Факты".

Фото: Наталья Михайлюк планировала вернуться в Украину (facebook.com nataliyapaholok)

"Наташа, как и большинство украинских заробитчан, работала неофициально. Уехала в Германию как турист. Через 90 дней (то есть как раз в июле) должна была вернуться. В Берлине она жила в семье, выполняла работу по дому. Насколько я знаю, она устраивалась на работу не к тому 64-летнему мужчине, а совсем к другим людям. Сначала жила и работала в другой семье. Но потом этот человек (которого сейчас задержали) попросил ее выгуливать его собаку. А у Наташи у самой есть собака, в Украине она даже состоит в кинологическом клубе. Одним словом, для Наташи это не было проблемой, и она согласилась. А потом он предложил ей не только выгуливать собаку, но и убирать у него дома. Сказал, что она может жить в одной из комнат. В результате она стала жить и работать у него", - рассказал друг Наташи Андрей.

Наташа никогда ни на что не жаловалась, мужу говорила, что все хорошо и она скоро приедет в Украину. Девушка уже собирала вещи.

Фото: в Украине Наташу ждал гражданский муж (facebook.com nataliyapaholok)

"Она говорила, что все в порядке. Наташа была не из тех, кто жаловался. Но думаю, что если бы там происходило что-то из ряда вон выходящее, она бы об этом рассказала — хотя бы родителям или гражданскому мужу. Как-то раз она обмолвилась, что работодатель не хочет ее отпускать… 22 июля Наташа должна была приехать домой. Я так понял, что возвращаться в Германию она не собиралась. 21 июля она разговаривала с мужем. Говорила, что уже собирает вещи. Это был их последний разговор. Потом она перестала выходить на связь. Мы решили, что она специально не звонит, хочет своим приездом сделать сюрприз. Думали, что во вторник, 23 июля, она уже будет в Черновцах. Но нет. А в среду, 24 июля, приехала посылка с ее вещами. Это Наташа перед отъездом сама отправила домой свои вещи, чтобы не везти тяжелые сумки. Вещи прибыли, а Наташа нет. Ее нигде не было, телефон был отключен", - сообщил Андрей.

По словам Андрея, старый немец не хотел ее отпускать, также Наташа писала, что не может найти свой загранпаспорт. Когда нашли тело, которое пролежало в квартире два дня, паспорт лежал рядом с трупом.

"А рядом с телом Наташи сотрудники полиции обнаружили ее паспорт. Незадолго до случившегося Наташа рассказывала мужу, что у нее пропал загранпаспорт. Из-за этого ей даже пришлось отложить отъезд. Она обратилась в полицию по поводу утери паспорта и получила через консульство другой документ, позволяющий ей уехать. А тут оказалось, что паспорт был в квартире. Видимо, у ее работодателя. Возможно, он украл документ, чтобы ее не отпускать. А когда узнал, что она все равно уедет, убил… Но это всего лишь предположение", - подитожил Андрей.

Как мы ранее писали, украинку жестоко убили в Берлине, куда она отправилась на заработки. Тело 25-летней Натальи Михайлюк со следами от ножевых ранений недавно было обнаружено в квартире, которую она снимала.