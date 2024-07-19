Не беріть телефон до туалету. Ось чотири інфекції, які можна підхопити

Що треба знати про ванну

Ванна кімната часто вважається найбільш небезпечною кімнатою в будинку для вашого благополуччя, ризики варіюються від нещасних випадків до безлічі мікробів, що ховаються на різних поверхнях.

Проте, за словами доктора Дональда Гранта, наші повсякденні справи можуть ще більше загрожувати нашому здоров’ю.

"Багато з наших, здавалося б, нешкідливих звичок у ванній кімнаті насправді можуть становити значний ризик для здоров’я. Від пиття води із сумнівних джерел до виконання кількох завдань у антисанітарних умовах, ці практики можуть наражати нас на шкідливі бактерії, інфекції та інші проблеми зі здоров’ям", - вважає він.

Однією з найбільших проблем є зростаюча тенденція використання телефонів та інших гаджетів у ванній кімнаті, особливо під час гігієнічних процедур.

Якими інфекціями можна заразитись

Спеціаліст зазначив, що пристрої у ванній можуть призвести до зараження мікробами.

Отже, це підвищує ймовірність зараження шлунково-кишковими інфекціями, інфекціями сечовивідних шляхів, респіраторними інфекціями та шкірними інфекціями під час повторного використання пристрою.

Порада лікаря чітка: повністю винесіть свою електроніку з ванної кімнати та регулярно очищайте її дезінфікуючими серветками.

Доктор Грант попередив про небезпеку використання електроніки в туалеті, підкресливши, що це може призвести до того, що люди будуть проводити занадто багато часу в нездоровій позі, потенційно спричиняючи геморой та інші проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Також коли ви змиваєте в унітазі, не закрив кришку - бризки можуть попасти на телефон, який лежить поряд.

"Ці краплі можуть бути забруднені фекаліями та призвести до поширення бактерій. Якщо закрити унітаз під час змиву, ці краплі залишаться в унітазі, уникаючи потенційних ризиків для здоров’я, таких як E.coli та норовірус", - сказав медик.

На додаток до цих попереджень доктор Грант запропонував дотримуватися більш здорового розпорядку у ванній кімнаті, який включає чищення зубів двічі на день, після сніданку та перед сном, а також переконатися, що один рушник не використовується повторно та всіма членами родини.

Він зазначив, що рушники можуть стати розсадником бактеріальних і грибкових інфекцій, якщо їх не прати регулярно, і рекомендував прати їх після трьох-чотирьох використань, щоб зменшити ризики для здоров’я.