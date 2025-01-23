Беріть ініціативу у свої руки. Як жінці зробити перший крок у спілкуванні, стосунках та сексі?

Існує міф, що ініціатива - це суто чоловіча справа. Що ж, цей міф уже давно пора відправити на пенсію. Бо якщо ми чогось хочемо, чому б це не взяти у свої руки?

Як жінці зробити перший крок у знайомстві, спілкуванні, стосунках або сексі, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Спілкування

Почніть з банального - і виграєте. Простота - ваше все. Слово "Привіт" не втратило своєї сили з 18 століття. Почніть з нього, а далі справа піде.

Несподіваний комплімент. Скажіть людині щось приємне і це приверне її увагу.

"Замість звичайного "Класна сорочка" можна сказати: "Ти так серйозно дивишся в телефон, ніби пишеш нову Конституцію". І увага гарантована!" - радить коуч.

Запитання, яке розтоплює лід. Наприклад: "Як тобі здається, чому каву завжди подають гарячою, навіть якщо на вулиці +30?" - несподівано, але діє.

Стосунки

Трішки хитрості й чарівності. Будьте ініціативною, але ненав'язливою.

Замість фрази "Ходімо на побачення" скажіть: "Чула про нове кафе, яке відкрили поруч. Схоже, що тобі б сподобалося. Хочеш перевіримо разом?" - пояснює експерт.

Погляд і усмішка - ваша зброя. Серйозно, це працює краще, ніж будь-який сценарій для флірту. Але не перетворюйте це на багатосерійний марафон - на третьому погляді варто переходити до слів.

Грайте чесно. Якщо ви хочете серйозних стосунків, не варто починати з маніпуляцій. Чесність приваблює більше, ніж штучні маски.

Секс

Забуваємо про табу і "магічні моменти". Слова мають значення.

"Ні, не поезія Шекспіра, а проста фраза: "Мені з тобою комфортно, і я хочу стати ближчою". Легко, чесно і природно", - каже фахівець.

Легкі натяки. Можна почати з дотиків або фрази на кшталт: "Цікаво, а ти любиш експериментувати?". Це збуджує цікавість і знімає напругу.

Також експерт дав ще декілька порад:

"Не поспішайте. Перший крок - це як закваска для хліба: треба трохи часу, щоб усе склалося ідеально. Головне - природність і легкість", - радить коуч.

Він додав, що ініціатива - це не нав’язливість і не агресивність. Це вміння показати свої наміри й дати іншій людині простір для відповіді.

І навіть якщо щось піде не так, ви точно отримаєте цінний досвід - і це краще, ніж вічно шкодувати про нереалізоване.

"І наостанок: не варто боятися "Що подумають?". Адже перший крок роблять не для суспільства, а для себе. А щаслива жінка - це та, яка йде назустріч своїм бажанням", - резюмує Віталій Курсік.