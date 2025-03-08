У березні на небі зійде "Кривавий місяць": де та як його можна буде побачити в Україні

Майже в середині березня людство чекає цікава астрономічна подія - повне місячне затемнення, яке ще називають "Кривавий місяць". Воно буде тривати понад шість годин і жителі Землі зможуть помилуватися красою Місяця.

Що відомо про це місячне затемнення, коли так де можна буде його побачити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Space.

Коли буде Місячне затемнення

Місячне затемнення українці зможуть побачити в ніч з 13 на 14 березня. Це повне місячне затемнення, яке символізує завершення великого циклу. До того ж воно відбудеться одночасно з березневою повнею, яку ще називають "Черв'ячний Місяць".

Коли та як дивитися в Україні

В Україні спостерігати за Місяцем можна буде цілих 65 хвилин, під час яких він забарвиться в червоний колір, але не такий темний, як під час інших затемнень.

Все затемнення буде тривати 6 годин і 3 хвилини. Повна фаза, коли Місяць знаходиться в темній частині земної тіні та набуває червоного відтінку буде тривати 65 хвилин.

Найбільшого затемнення Місяць досягне о 9:59 за Києвом і закінчиться о 10:31 за Києвом. Фази Місячного затемнення (скриншот)

У яких країнах буде видно Місяць

Жителі західної Європи зможуть побачити усе затемнення повністю. 14 березня Місяць можна буде роздивитися в Східній Азії, Австралії та країнах Тихоокеанського регіону.

Північна Америка: усі фази затемнення можна буде побачити у всіх 50 штатах США (включаючи Аляску та Гаваї), Канаді та Мексиці.

Південна Америка: більша частина континенту стане свідком цієї події, а її загальну частину можна буде побачити з Бразилії, Аргентини та Чилі після півночі 14 березня.

Європа: Західна Європа - включаючи Іспанію, Францію та Велику Британію - побачить повну сукупність, коли місяць зайде рано вранці 14 березня.

Африка: Крайня Західна Африка - включаючи Кабо-Верде, Марокко та Сенегал - побачить повну сукупність, коли місяць зайде рано вранці 14 березня.

Океанія: жителі Нової Зеландії побачать затемнення на пізніх стадіях, коли Місяць уже буде в півтіні, коли він сходить 14 березня.

Як повідомили у NASA, Місяць проходитиме крізь тінь Землі. Спочатку цей об'єкт виглядатиме так, ніби його хтось "надкусив" з одного боку. Згодом супутник перетвориться на темно-червону кулю.

"Цей колір походить від кільця всіх заходів та сходів Сонця, які ви побачили б навколо планети, якби були астронавтом на поверхні Місяця", - пояснили науковці.

Потім затемнення розгортатиметься у зворотному порядку - червоний колір тьмянішатиме, а темна частина супутника буде зменшуватися, поки Місяць не поверне свій звичайний вигляд.

До речі, попереднє затемнення Місяця і його окрас у червоний колір відбулося у травні 2022 року.

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