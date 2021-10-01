Беременных просят срочно вакцинироваться от COVID-19. И вот почему

Врачи просят беременных женщин срочно вакцинироваться от коронавируса, чтобы спасти жизнь себе и не нанести вред будущим малышам.
Об этом говорится в новом сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).
Свою настойчивую просьбу врачи мотивируют тем, что "
Кроме того, хотя и редко, беременные с COVID-19 могут передавать инфекцию своим новорожденным детямCDC.
А вот антитела, полученные от вакцины, через плаценту проникают в кровь плода, что может защитить ребенка от COVID-заболевания в первые дни и месяцы жизни.
Напомним, на днях Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация подростков.