Беременных просят срочно вакцинироваться от COVID-19. И вот почему

Свою настойчивую просьбу врачи мотивируют тем, что "

Кроме того, хотя и редко, беременные с COVID-19 могут передавать инфекцию своим новорожденным детямCDC.

А вот антитела, полученные от вакцины, через плаценту проникают в кровь плода, что может защитить ребенка от COVID-заболевания в первые дни и месяцы жизни.