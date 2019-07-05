Берегите не только себя: Супрун рассказала, от чего могут портиться лекарства

Уляна Супрун назвала способы правильного хранения медикаментов
Уляна Супрун рассказала об очень важных правилах хранения лекарственных препаратов. Она сообщила, что категорически нельзя класть лекарства под прямые солнечные лучи, также старайтесь беречь препараты от высоких температур. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице.
Рекомендованная температура для лекарства - не больше 25 градусов. Место, в котором лежат препараты, должно быть темным и сухим, сообщила Уляна.
Очень важно понимать, что для некоторых лекарств важна не только температура хранения, но и влажность. К таким препаратам относятся: инсулины, гормональные препараты, разбавители крови, нитроглицерин, вакцины и сыворотки. Также это могут быть препараты, содержащие гликозиды, медицинские жиры и масла или мази на жировой основе.
Помните, что инсулин (гормон, который используют люди, имеющие диабет 1-го типа) нужно хранить в холодильнике при температуре около 2-8 градусов по Цельсию. Особенно это касается еще неначатых флаконов. Чрезмерное замораживание или нагрев инсулина очень сильно влияет на его эффективность.
А, например, нитроглицерин очень чувствителен к свету и высоким температурам, поэтому важно его хранить в темном и прохладном месте при температуре не выше 25 градусов по Цельсию. Несоблюдение этих условий может влиять на эффективность лекарств, а это очень опасно для здоровья.
Летом особо важно придерживаться правильного хранения медицинских препаратов. Старайтесь соблюдать такие правила:
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