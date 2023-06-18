На берег Чорного моря після підриву ГЕС продовжує виносити мертвих тварин (відео)

Дикі кабани в Ялті

18 червня в мережі з'явилося відео з тимчасово окупованої російським ворогом Ялти, куди винесло дикого кабана.

На опублікованих кадрах видно, що мертва тварина лежить на пляжі, а біля неї скупчилися шоковані відпочивальники, які щойно купалися поруч з цим кабаном.

Дивіться на відео, який переполох викликала ця подія на пляжі:

Мертві рідкісні тритони в Одеській області

Кільки днів тому працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на території Білгород-Дністровського району Одеської області, виявили 149 загиблих тритонів на березі моря.

Ці тварини занесені до Червоної книги України.

Фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine

Нагадаємо, що вночі, 6 червня, росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до затоплення десятків населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.