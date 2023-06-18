На берег Чорного моря після підриву ГЕС продовжує виносити мертвих тварин (відео)
Після підриву Каховської ГЕС і затоплення величезної території сильно постраждала українська дика природа. І тепер наслідки катастрофи відчули і на узбережжі Чорного моря, куди почало виносити мертвих тварин.
Що про це відомо - в матеріалі Styler далі.
Дикі кабани в Ялті
18 червня в мережі з'явилося відео з тимчасово окупованої російським ворогом Ялти, куди винесло дикого кабана.
На опублікованих кадрах видно, що мертва тварина лежить на пляжі, а біля неї скупчилися шоковані відпочивальники, які щойно купалися поруч з цим кабаном.
Дивіться на відео, який переполох викликала ця подія на пляжі:
Мертві рідкісні тритони в Одеській області
Кільки днів тому працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на території Білгород-Дністровського району Одеської області, виявили 149 загиблих тритонів на березі моря.
Ці тварини занесені до Червоної книги України.
Фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine
Нагадаємо, що вночі, 6 червня, росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до затоплення десятків населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше ми писали, що на дні Каховського водосховища знайшли рештки козацької церкви, про яку писав Довженко і малював Шевченко.