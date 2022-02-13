В Бердянске девочки устроили жестокую драку: закончилось травмами лица и головы

О потасовке сообщение "копам" поступило сегодня около шести часов. Драка между девушками происходила во дворе общежития по проспекту Западному.

"На место происшествия немедленно уехал ближайший наряд отдела полиции", - говорится в публикации.

Все участники и очевидцы инцидента были оперативно установлены. Оказалось, что между девушками 2005 и 2008 годов рождения "внезапно возник конфликт, переросший в драку".

Что именно спровоцировало такую потасовку - не уточняется.

Закончились разборки тем, что 13-летняя "воительница" получила травмы лица и головы.

Теперь правоохранители решают вопрос об открытии по факту драки и нанесения травм уголовного производства по ст.125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

"Полиция призывает граждан не пренебрегать своими родительскими обязанностями и контролировать досуг и круг общения детей. Если вы стали свидетелями противоправных действий, немедленно звоните в полицию по номеру "102", - призвали правоохранители.