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В Бердянске девочки устроили жестокую драку: закончилось травмами лица и головы

Автор: Владимир Костырин

В Бердянске сильно подрались девочки, в результате чего одна пострадавшая попала в больницу с травмами головы и лица. Теперь в причинах и обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Об этом 13 февраля передали в пресс-службе полиции в Запорожской области.

О потасовке сообщение "копам" поступило сегодня около шести часов. Драка между девушками происходила во дворе общежития по проспекту Западному.

"На место происшествия немедленно уехал ближайший наряд отдела полиции", - говорится в публикации.

Все участники и очевидцы инцидента были оперативно установлены. Оказалось, что между девушками 2005 и 2008 годов рождения "внезапно возник конфликт, переросший в драку".

Что именно спровоцировало такую потасовку - не уточняется.

Закончились разборки тем, что 13-летняя "воительница" получила травмы лица и головы.

Теперь правоохранители решают вопрос об открытии по факту драки и нанесения травм уголовного производства по ст.125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

"Полиция призывает граждан не пренебрегать своими родительскими обязанностями и контролировать досуг и круг общения детей. Если вы стали свидетелями противоправных действий, немедленно звоните в полицию по номеру "102", - призвали правоохранители.

Напомним, перед этим в Бердянске избили школьницу на камеру, а произошел инцидент в новогодний праздник. Тогда пострадавшая девочка издевательств не стерпела, и обратилась в полицию с заявлением.

Добавим также, что ранее подобный инцидент произошел в Запорожье, где на спортивной площадке около школы девушки-подростки жестоко избили учениц. После этого суд отправил в СИЗО 16-летнюю "организаторшу" избиения.

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Бердянскполицияизбиение ребенка