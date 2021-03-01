В Бердичеве подрались следователь и инспектор полиции: детали инцидента

В Бердичеве Житомирской области между следователем и инспектором полиции произошел неприятный инцидент. Ссора между сотрудниками правоохранительных органов началась ночью, 1 марта и быстро переросла в драку.

Конфликт начался ночью 1 марта в одном из местных кафе. Словесная перепалка очень быстро переросла в ссору. Как сообщили местные жители, около 3 часов ночи работник житомирской полиции, который отдыхал в кафе "Чара" и употреблял спиртное, начал конфликтовать с работницей местного отдела полиции. Выяснение отношений они продолжили на улице, и молодой человек ударил женщину в лицо.

По данным издания, конфликт произошел между 23-летним следователем Житомирского городского отдела и 37-летней инспектором по админпрактике Бердичевского РВ.

Видео конфликта можно посмотреть по ссылке.

Как рассказала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко в комментарии для УНИАН, по факту конфликта между следователем и инспектором полиции открыто уголовное производство.

"По данному факту Бердичевским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Все материалы направляются в Территориальное управление Государственного бюро расследований, поскольку событие связано с полицейскими", - отметила Ващенко и добавила, что начальником ГУНП назначена служебная проверка.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести нанесения телесных повреждений.